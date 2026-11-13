Дорогі, але проблемні: названо 5 преміальних авто, про купівлю яких можна пошкодувати

П’ять люксових автомобілів можуть розчарувати власників через проблеми з надійністю, електронікою та запасом ходу. До списку потрапили моделі Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, Maserati та Lexus.

Видання GoBankingRates проаналізувало відгуки власників, результати досліджень надійності та інформацію про відкликання і визначило п’ять моделей, із купівлею яких варто бути обережними.

Висока ціна та престижний бренд не завжди гарантують безпроблемну експлуатацію. Сучасні преміальні автомобілі оснащують складною електронікою, програмним забезпеченням і новими силовими установками, несправності яких можуть обернутися дорогим ремонтом.

Mercedes-Benz EQS — проблеми зі складною електронікою

Електричний флагман німецького бренду має складну електронну архітектуру, але саме вона викликає чимало запитань щодо надійності. За даними дослідження What Car?, приблизно 28% власників Mercedes повідомляли щонайменше про одну несправність протягом першого року експлуатації. Значна частина проблем стосувалася електричних систем.

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Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Видання CoPilot окремо звернуло увагу на несправності EQS, пов'язані з електронікою, ременями безпеки та системою курсової стійкості. Деякі роки випуску моделі навіть потрапили до переліку версій, яких рекомендують уникати. З огляду на складність конструкції та потенційно високу вартість ремонту після завершення гарантії, цей електромобіль може стати ризикованою покупкою.

BMW i7 — ризики через батарею та гальмівну електроніку

BMW оголошувала кампанію відкликання для окремих електричних моделей, зокрема i7, через неправильно зібрані модулі високовольтної батареї. Такий дефект міг призвести до раптової втрати потужності або навіть займання.

За інформацією DealerRater, автомобілі BMW i7 2023–2024 модельних років також фігурували у відкликаннях через проблеми з електричними системами та блоками керування гальмами, зокрема компонентами асистентів водія. Власникам таких авто можуть знадобитися повторні візити до дилерських центрів.

BMW i7 Фото: BMW

Складна мультимедійна система та регулярні оновлення програмного забезпечення додають ризиків для тих, хто очікує від дорогого автомобіля бездоганної роботи всіх функцій.

Cadillac Lyriq — збої дисплеїв і систем заряджання

Електричний кросовер приваблює дизайном, але власники повідомляють про збої дисплеїв, програмного забезпечення та систем заряджання. У відгуках на Cars.com описують випадки, коли екрани вимикалися, зникала інформація для водія, а для усунення несправностей доводилося неодноразово звертатися до сервісу.

Cadillac Lyriq Фото: General Motors

Consumer Reports також зафіксував скарги на роботу мультимедійної системи та заряджання. За відгуками власників, навіть повторні оновлення програмного забезпечення та заміна обладнання не завжди допомагали позбутися проблем.

Через це автомобіль може надовго залишатися в сервісі, а ремонт електроніки та спеціалізованих компонентів електричної силової установки може бути складним.

Maserati Grecale — сумнівна довгострокова надійність

Maserati Grecale привертає увагу італійським дизайном, проте його довгострокова надійність викликає сумніви. Consumer Reports зазначає, що слабкі показники надійності Maserati негативно впливають на загальну оцінку моделі, попри хороші результати дорожніх випробувань.

Maserati Grecale Фото: Maserati

Критика стосується не лише технічної частини. Тестувальники звернули увагу на незручне розташування кнопок перемикання передач і надто великі підкермові пелюстки, які можуть заважати користуватися іншими перемикачами.

До того ж моніторинг сліпих зон і попередження про поперечний рух позаду доступні за доплату. Власникам також доведеться враховувати потребу в пальному преміумкласу та потенційно дорогому обслуговуванні.

Lexus RZ — невеликий запас ходу та посередня динаміка

Японський бренд традиційно асоціюється з надійністю, однак його електричний кросовер Lexus RZ критикують за обмежений запас ходу та посередню динаміку з огляду на вартість.

Під час випробувань, про які повідомляє Gear Patrol, Lexus RZ зміг подолати лише близько 193 км на швидкості 120 км/год. Заряджання від станції постійного струму високої потужності тривало майже 90 хвилин. Такі показники можуть створювати незручності під час тривалих поїздок.

Lexus RZ Фото: Lexus

Окремі зауваження стосуються версії RZ 300e, потужність якої становить 201 к. с. Видання The Road Beat відзначило, що на високих швидкостях автомобілю бракує тяги для впевнених обгонів, а динаміка помітно погіршується під час руху автомагістралями. Висока ціна та зменшення запасу ходу в холодну погоду також можуть стати аргументами проти купівлі цієї моделі.

Отже, головні претензії до п'яти автомобілів стосуються не стільки комфорту чи престижу, скільки надійності електроніки, вартості обслуговування та практичності в повсякденному використанні. Саме ці фактори варто враховувати під час вибору дорогого авто, особливо якщо планується володіти ним протягом багатьох років.

За результатами перших дев’яти місяців 2026 року найбільшим попитом серед компактних автомобілів у світі користувалася Toyota Corolla.

Водночас оновлений Mitsubishi Pajero вже зібрав близько 5500 попередніх замовлень у Японії менш ніж за місяць після відкриття приймання заявок. Цікаво, що приблизно 80% зацікавлених покупців раніше обирали автомобілі інших брендів, а деякі клієнти знову повертаються до Mitsubishi.