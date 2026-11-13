Honda отказывается от бензиновых авто: новый CR-V удивит радикальными изменениями

Honda готовит седьмое поколение CR-V с новой платформой и гибридной силовой установкой. Модель полностью откажется от обычных бензиновых версий, а её дебют ожидается в ближайшее время.

Об этом пишет издание Car and Driver.

Новое поколение Honda CR-V 2028 модельного года станет важным этапом для популярного кроссовера. Компания подтвердила, что автомобиль перейдёт на новую платформу и будет оснащаться исключительно гибридной силовой установкой. Таким образом, Honda последует стратегии Toyota, которая уже сделала новый RAV4 гибридной моделью.

Переход на гибридные двигатели не выглядит неожиданным решением. По данным производителя, более половины проданных Honda CR-V уже сейчас приходится на гибридные модификации. В следующем поколении они станут единственным доступным вариантом.

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Honda CR-V Фото: Википедия

Одной из главных новинок станет пятое поколение двухмоторной гибридной системы Honda. Она будет сочетаться с четырехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Производитель пока не раскрывает суммарную мощность силовой установки, но обещает существенное увеличение стандартной мощности и экономичности.

В частности, Honda рассчитывает повысить топливную эффективность новой системы более чем на 10 % по сравнению с предыдущей версией. Для сравнения: текущая модель CR-V Hybrid развивает 205 к.с., а её заявленный средний расход топлива составляет до 38 миль на галлон, или примерно 6,2 л/100 км.

Honda CR-V Фото: Honda

Седьмое поколение Honda CR-V получит и совершенно новую платформу. По замыслу компании, она будет сочетать повышенную жесткость конструкции с уменьшенной массой. Модульная архитектура также позволит использовать общие компоненты в различных моделях бренда.

Ожидается, что новую Honda CR-V представят позднее в 2026 году. Она станет первой из нескольких гибридных моделей, которые японский производитель планирует вывести на североамериканский рынок к 2030 году.

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