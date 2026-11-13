Honda відмовляється від бензинових авто: новий CR-V здивує радикальними змінами

Honda готує сьоме покоління CR-V із новою платформою та гібридною силовою установкою. Модель повністю відмовиться від звичайних бензинових версій, а її дебют очікується найближчим часом.

Про це пише видання Car and Driver.

Нове покоління Honda CR-V 2028 модельного року стане важливим етапом для популярного кросовера. Компанія підтвердила, що автомобіль перейде на нову платформу та отримуватиме виключно гібридну силову установку. Таким чином, Honda наслідуватиме стратегію Toyota, яка вже зробила новий RAV4 гібридною моделлю.

Перехід на гібридні двигуни не виглядає несподіваним рішенням. За даними виробника, понад половина проданих Honda CR-V вже зараз припадає на гібридні модифікації. У наступному поколінні вони стануть єдиним доступним варіантом.

Honda CR-V Фото: Вікіпедія

Однією з головних новинок буде п'яте покоління двомоторної гібридної системи Honda. Вона поєднуватиметься з чотирициліндровим бензиновим двигуном, що працює за циклом Аткінсона. Виробник поки не розкриває сумарну потужність силової установки, але обіцяє суттєве збільшення стандартної потужності та економічності.

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Зокрема, Honda розраховує підвищити паливну ефективність нової системи більш ніж на 10% порівняно з попередньою версією. Для порівняння, актуальний CR-V Hybrid розвиває 205 к. с., а його заявлена середня витрата пального становить до 38 миль на галон, або приблизно 6,2 л/100 км.

Honda CR-V Фото: Honda

Сьоме покоління Honda CR-V отримає й абсолютно нову платформу. За задумом компанії, вона поєднуватиме підвищену жорсткість конструкції зі зменшеною масою. Модульна архітектура також дозволить використовувати спільні компоненти в різних моделях бренду.

Очікується, що нову Honda CR-V представлять пізніше у 2026 році. Вона стане першою з кількох гібридних моделей, які японський виробник планує вивести на північноамериканський ринок до 2030 року.

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