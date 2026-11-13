Единственный в своем роде: Jeep выставляет на аукцион Wrangler мощностью 705 л. с.
Компания Jeep выставила на аукцион финальный экземпляр внедорожника Commando 392, чтобы передать все вырученные средства американскому фонду поддержки военнослужащих.
Эксклюзивный внедорожник Jeep Wrangler Commando 392 с отдачей в 705 л.с. пустят с молотка, а все вырученные средства направят в благотворительный фонд поддержки военнослужащих USO. Этот лот действительно уникален. Он стал 250-м и единственным экземпляром в лимитированной армейской серии, который официально доступен гражданским покупателям, сообщает Motor1.
Торги идут полным ходом. Платформа Bring a Trailer принимает заявки до 22 ноября, причем скрытая резервная цена не установлена — тяжелая техника гарантированно уйдет к победителю за любую финальную сумму. Ранее Jeep выпустил закрытую партию из 249 таких же внедорожников, но приобрести их могли исключительно ветераны и действующие военные США. Спрос оказался колоссальным, поэтому автопроизводитель получил свыше 4700 заявок. Чтобы направить этот интерес в полезное русло, марка собрала еще один финальный автомобиль специально для благотворительного аукциона.
Jeep Wrangler Commando 392 единственный в своем роде
Облик машины строг и утилитарен. В отличие от собратьев с камуфляжной пленкой, последний Commando 392 получил глубокий армейский цвет кузова Army Green с эксклюзивной графикой USO и контрастными бронзовыми акцентами на колесных дисках. Под капотом скрывается настоящая буря. За основу проекта инженеры взяли топовый серийный Wrangler 392 с 6,4-литровым атмосферником V8 Hemi и надежным 8-ступенчатым "автоматом". В заводском исполнении этот агрегат выдает 470 л.с. и 637 Н·м крутящего момента, но для аукционного экземпляра характеристики радикально пересмотрели.
V8 Hemi на 705 "лошадей"
Мощность взлетела до небес. Специалисты профильного ателье Fox Factory Vehicles интегрировали под капот массивный 3,0-литровый компрессор Whipple, который раскачал общую отдачу до пугающих 705 л.с., обеспечив прибавку сразу в 235 сил. Серьезному апгрейду подверглась и геометрия подвески. Внедорожник вооружили лифт-комплектом JKS на 89 мм и выносливыми амортизаторами Fox 3.0 с внутренним байпасом. Эта ходовая часть филигранно настроена под возросшую массу и агрессивный зацеп 37-дюймовых грязевых покрышек Nitto Ridge Grappler. Огромная резина смонтирована на 17-дюймовые диски с бедлоками, что позволяет водителю безопасно стравливать давление на тяжелом скалистом рельефе без малейшего риска разбортировки.
Напомним, что недавно мы писали про два уникальных автомобиля от Bentley, которые выпустили в честь погибших военных: дизайн британских премиальных авто получил символические отсылки в виде маков для сохранения памяти о героях.
А также Фокус рассказывал про пять роскошных, но проблемных автомобилей, покупка которых может обернуться серьезной головной болью: среди них оказался дорогой баварский флагман BMW i7 с дефектной высоковольтной батареей.