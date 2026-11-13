Єдиний у своєму роді: Jeep виставляє на аукціон Wrangler потужністю 705 к.с.

Компанія Jeep виставила на аукціон останній екземпляр позашляховика Commando 392, щоб передати всі виручені кошти американському фонду підтримки військовослужбовців.

Ексклюзивний позашляховик Jeep Wrangler Commando 392 потужністю 705 к.с. виставлять на аукціон, а всі виручені кошти спрямують до благодійного фонду підтримки військовослужбовців USO. Цей лот справді унікальний. Він став 250-м і єдиним екземпляром у лімітованій армійській серії, який офіційно доступний цивільним покупцям, повідомляє Motor1.

Торги йдуть повним ходом. Платформа Bring a Trailer приймає заявки до 22 листопада, причому прихована резервна ціна не встановлена — важка техніка гарантовано дістанеться переможцю за будь-яку кінцеву суму. Раніше Jeep випустив закриту партію з 249 таких самих позашляховиків, але придбати їх могли виключно ветерани та діючі військові США. Попит виявився колосальним, тому автовиробник отримав понад 4700 заявок. Щоб спрямувати цей інтерес у корисне русло, марка зібрала ще один фінальний автомобіль спеціально для благодійного аукціону.

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Двигун Jeep Wrangler Commando 392 розвиває потужність 705 л.с. Фото: Motor1.com

Jeep Wrangler Commando 392 — єдиний у своєму роді

Зовнішній вигляд автомобіля — строгий та утилітарний. На відміну від своїх побратимів із камуфляжною плівкою, останній Commando 392 отримав глибокий армійський колір кузова Army Green з ексклюзивною графікою USO та контрастними бронзовими акцентами на колісних дисках. Під капотом ховається справжня буря. За основу проєкту інженери взяли топовий серійний Wrangler 392 з 6,4-літровим атмосферним двигуном V8 Hemi та надійною 8-ступінчастою "автоматікою". У заводській комплектації цей агрегат розвиває 470 к.с. і 637 Н·м крутного моменту, але для аукціонного екземпляра характеристики було радикально переглянуто.

Панель у Jeep Wrangler Commando 392 Фото: Motor1.com

V8 Hemi потужністю 705 "коней"

Потужність злетіла до небес. Фахівці профільного ательє Fox Factory Vehicles інтегрували під капот масивний 3,0-літровий компресор Whipple, який розігнав загальну потужність до вражаючих 705 л.с., забезпечивши приріст одразу на 235 сил. Серйозному апгрейду зазнала й геометрія підвіски. Позашляховик оснастили ліфт-комплектом JKS на 89 мм та витривалими амортизаторами Fox 3.0 із внутрішнім байпасом. Ця ходова частина філігранно налаштована під збільшену масу та агресивне зчеплення 37-дюймових грязьових шин Nitto Ridge Grappler. Величезна гума встановлена на 17-дюймові диски з бедлоками, що дозволяє водієві безпечно скидати тиск на важкому скелястому рельєфі без найменшого ризику розбортування.

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