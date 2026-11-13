Что скрывают Atrevido и Delirio: Lamborghini интригует публику любопытными патентами

Завод в Сант-Агата-Болоньезе оформил права на два новых товарных знака. Документы охватывают не только легковые автомобили, но и масштабные модели, одежду и сувенирную продукцию бренда.

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini официально зарегистрировал в Европе два новых названия — Atrevido и Delirio. Эти имена пока не привязаны ни к одному из анонсированных автомобилей. Заявки покрывают как легковые машины, так и широкий спектр фирменной атрибутики, сообщает Motor1.

Дойдет ли дело до серийного производства — вопрос открытый. Однако история патентов из Сант-Агата-Болоньезе намекает, что хотя бы одно из этих имен скоро украсит углепластиковый кузов нового флагмана.

Lamborghini патентует названия, возможно, новых суперкаров Фото: Motor1.com

Что скрывают патенты Atrevido и Delirio

Юридический отдел Lamborghini подал документы в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС. Категория стандартная — пассажирские автомобили и моторные наземные транспортные средства. Заявка не раскрывает техническую платформу, в ней нет ни слова о силовых установках или компоновке. Зато патент распространяется на электронику, масштабные модели, одежду и игрушки. Это типичный маркетинговый шлейф, который тянется за любым эксклюзивным суперкаром в сувенирные лавки дилеров.

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Atrevido переводится с испанского как «дерзкий». Именно так звали пятнистого быка породы Осборн, который выступал на мадридской арене Лас-Вентас в 1966 году. Для бренда это имя не в новинку. Еще в 2014 году бывший шеф-дизайнер марки использовал его для своего студенческого концепта.

Delirio — это «бредовое состояние» на итальянском и испанском. В повседневной итальянской речи это слово часто используют для описания толпы, потерявшей самоконтроль в приступе экстаза. Исторической привязки к корриде у этого названия нет.

Lamborghini патентует новые имена Фото: Motor1.com

Уроки Revuelto, Fenomeno и Armero

Тайминги бренда всегда непредсказуемы. Имя Revuelto запатентовали в мае 2022 года. Спустя десять месяцев итальянцы выкатили свой гибридный флагман с V12. Это наглядный пример того, как быстро бумажный патент превращается в серийный металл.

Куда более показателен пример апреля 2025 года. Тогда марка одновременно застолбила два имени: Fenomeno и Armero. Первое мгновенно ушло в тираж, Fenomeno стал лимитированным суперкаром, который выпустили смешным тиражом в 30 экземпляров по программе Few-Off. А вот про Armero все забыли, имя так и осталось лежать в архиве. Именно такая неопределенность сейчас висит над Atrevido и Delirio. Глава Lamborghini Стефан Винкельман уже призывал не ждать, что каждый новый патент гарантированно конвертируется в реальную машину. На данный момент оба названия защищены только в ЕС.

Напомним, недавно мы писали про редкий Lamborghini Silhouette, который вышел малым тиражом и стал первым серийным суперкаром бренда с открытым верхом.

А также Фокус рассказывал про лимитированный суперкар Audi Nuvolari за $700 тысяч, который оснастят гибридным двигателем V8 от Lamborghini Temerario.