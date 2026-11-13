Що приховують Atrevido та Delirio: Lamborghini інтригує публіку цікавими патентами

Завод у Сант-Агата-Болоньєзе оформив права на два нових товарних знаки. Документи охоплюють не лише легкові автомобілі, а й масштабні моделі, одяг та сувенірну продукцію бренду.

Італійський виробник суперкарів Lamborghini офіційно зареєстрував у Європі дві нові назви — Atrevido та Delirio. Ці назви поки що не пов’язані з жодною з анонсованих моделей. Заявки охоплюють як легкові автомобілі, так і широкий спектр фірмової атрибутики, повідомляє Motor1.

Чи дійде справа до серійного виробництва — питання залишається відкритим. Однак історія патентів із Сант-Агата-Болоньєзе натякає, що принаймні одна з цих назв незабаром прикрасить вуглепластиковий кузов нового флагмана.

Lamborghini патентує назви, можливо, нових суперкарів Фото: Motor1.com

Що приховують патенти Atrevido та Delirio

Юридичний відділ Lamborghini подав документи до Відомства з інтелектуальної власності ЄС. Категорія стандартна — пасажирські автомобілі та моторні наземні транспортні засоби. Заявка не розкриває технічну платформу, у ній немає жодного слова про силові установки чи компонування. Зате патент поширюється на електроніку, масштабні моделі, одяг та іграшки. Це типовий маркетинговий шлейф, який тягнеться за будь-яким ексклюзивним суперкаром до сувенірних крамниць дилерів.

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Atrevido перекладається з іспанської як "зухвалий". Саме так звали плямистого бика породи Осборн, який виступав на мадридській арені Лас-Вентас у 1966 році. Для бренду ця назва не є новинкою. Ще у 2014 році колишній шеф-дизайнер марки використав його для свого студентського концепту.

Delirio — це "станом марення" в італійській та іспанській мовах. У повсякденній італійській мові це слово часто вживають для опису натовпу, який втратив самоконтроль у приступі екстазу. Історичного зв’язку з коридою ця назва не має.

Lamborghini патентує нові назви Фото: Motor1.com

Уроки від Revuelto, Fenomeno та Armero

Терміни випуску цього бренду завжди непередбачувані. Назву Revuelto запатентували у травні 2022 року. Через десять місяців італійці представили свій гібридний флагман із двигуном V12. Це наочний приклад того, як швидко паперовий патент перетворюється на серійний автомобіль.

Набагато показовішим є приклад квітня 2025 року. Тоді марка одночасно зарезервувала дві назви: Fenomeno та Armero. Перше миттєво пішло у виробництво, Fenomeno став лімітованим суперкаром, який випустили смішним тиражем у 30 екземплярів за програмою Few-Off. А ось про Armero всі забули, назва так і залишилася лежати в архіві. Саме така невизначеність зараз висить над Atrevido і Delirio. Глава Lamborghini Стефан Вінкельман уже закликав не очікувати, що кожен новий патент гарантовано перетвориться на реальну машину. Наразі обидві назви захищені лише в ЄС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рідкісний Lamborghini Silhouette, який вийшов невеликим тиражем і став першим серійним суперкаром цього бренду з відкритим верхом.

А також Фокус розповідав про лімітований суперкар Audi Nuvolari вартістю 700 тисяч доларів, який буде оснащений гібридним двигуном V8 від Lamborghini Temerario.