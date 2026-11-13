Автомобиль с повадками спортбайка: как Sanrivatti One меняет правила игры на гоночном треке

Нестандартная позиция пилота за рулем увеличила угол обзора на 80%. По заявлениям инженеров, это позволяет намного раньше считывать точки торможения и апексы поворотов.

Нидерландский стартап Sanrivatti представил безумный гиперкар One, который заставит пилота лежать на животе. Никаких привычных ковшей. Водитель буквально ложится лицом вперед, вытягивая руки к рулю, а ноги отводя назад к педалям. Эту радикальную компоновку создатели назвали Apex Position. Она позаимствована из мира профессионального мотоспорта и призвана кардинально улучшить обзорность на гоночном треке. Уникальная посадка позволяет на 80% увеличить вертикальный угол обзора, сообщает Motor1.

За спиной пилота ревет монстр. Инженеры установили 5,5-литровый атмосферник V10 от британской компании Judd. Двигатель с углом развала блока 72 градуса выдает 800 л.с. при сумасшедших 9000 об/мин и 700 Н·м крутящего момента. Никакой синтетики. Вся тяга обрушивается исключительно на заднюю ось через гоночную 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Hewland. Управляется трансмиссия привычными подрулевыми лепестками. Органы управления остались сугубо автомобильными: никакой электронной симуляции, только жесткая механическая связь руля и педалей.

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В Sanrivatti One пилот лежит на животе Фото: Motor1.com Позиция пилота в Sanrivatti One Фото: Motor1.com

В основе машины лежит сверхлегкий углепластиковый монокок. Сухая масса гиперкара составляет смешные 1100 кг. Удельная мощность достигает впечатляющих 727 сил на тонну веса. Подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах со схемой push-rod. За замедление отвечают мощные механизмы AP Racing. Контакт с асфальтом обеспечивают магниевые диски Braid, обутые в гоночные слики Michelin. Расчетная максимальная скорость упирается в отметку 330 км/ч. И это при высоте кузова всего в 1200 миллиметров.

Sanrivatti One весит 1100 кг Фото: Motor1.com

Серийный выпуск затягивается. Глава компании Сантьяго Санчес Риверо обещает передать первый клиентский гиперкар лишь в 2030 году. Ценник и тираж пока держатся в строжайшем секрете. На данный момент существует лишь полноразмерный макет и прототип для тестов. Перед тем, как выехать на трек, каждый покупатель обязан будет пройти многоступенчатую программу подготовки. Уникальный кокпит будет изготавливаться строго по индивидуальным меркам заказчика для жесткой фиксации бедер, грудной клетки и шеи пилота.

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