Автомобіль із манерами спортбайка: як Sanrivatti One змінює правила гри на гоночній трасі

Нестандартне розташування пілота за кермом збільшило кут огляду на 80%. За словами інженерів, це дозволяє набагато раніше визначати точки гальмування та апогеї поворотів.

Нідерландський стартап Sanrivatti представив божевільний гіперкар One, який змусить водія лежати на животі. Ніяких звичних кокпітів. Водій буквально лягає обличчям уперед, витягуючи руки до керма, а ноги відводячи назад до педалей. Цю радикальну компоновку творці назвали Apex Position. Вона запозичена зі світу професійного мотоспорту і покликана кардинально поліпшити оглядовість на гоночній трасі. Унікальна посадка дозволяє на 80% збільшити вертикальний кут огляду, повідомляє Motor1.

За спиною пілота реве монстр. Інженери встановили 5,5-літровий атмосферний двигун V10 від британської компанії Judd. Двигун із кутом розвалу блоку 72 градуси видає 800 к.с. при шалених 9000 об/хв і 700 Н·м крутного моменту. Жодної електроніки. Уся тяга передається виключно на задню вісь через гоночну 6-ступінчасту секвентальну коробку передач Hewland. Трансмісія керується звичними підрульовими пелюстками. Органи керування залишилися суто автомобільними: жодної електронної симуляції, лише жорсткий механічний зв’язок керма та педалей.

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У Sanrivatti One пілот лежить на животі Фото: Motor1.com Позиція пілота в Sanrivatti One Фото: Motor1.com

В основі автомобіля лежить надлегкий вуглепластиковий монокок. Суха маса гіперкара становить смішні 1100 кг. Питома потужність сягає вражаючих 727 сил на тонну ваги. Підвіска виконана на подвійних поперечних важелях зі схемою push-rod. За гальмування відповідають потужні механізми AP Racing. Контакт з асфальтом забезпечують магнієві диски Braid, взуті в гоночні слики Michelin. Розрахункова максимальна швидкість сягає позначки 330 км/год. І це при висоті кузова всього 1200 міліметрів.

Sanrivatti One важить 1100 кг Фото: Motor1.com

Серійне виробництво затримується. Голова компанії Сантьяго Санчес Ріверо обіцяє передати перший гіперкар клієнту лише у 2030 році. Ціна та тираж поки що тримаються в суворій таємниці. Наразі існує лише повнорозмірний макет і прототип для випробувань. Перед тим, як виїхати на трек, кожен покупець зобов’язаний буде пройти багатоступеневу програму підготовки. Унікальний кокпіт виготовлятиметься суворо за індивідуальними мірками замовника для жорсткої фіксації стегон, грудної клітки та шиї пілота.

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