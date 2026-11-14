Mercedes готовит SL без AMG и Maybach: что изменится в легендарном кабриолете

Mercedes-Benz готовит новый кабриолет SL без спортивной жесткости AMG и роскоши Maybach. Модель, ориентированная на комфорт, дебютирует в 2027 году, получит более сдержанный дизайн передней части и, вероятно, другой двигатель. Окончательные характеристики пока не раскрываются.

Mercedes-Benz решил пополнить семейство кабриолетов SL ещё одной модификацией. Она будет ориентирована на водителей, которым нужна открытая крыша, но не нужны ни спортивная жёсткость AMG, ни чрезмерная роскошь Maybach, пишет Motor1.

О подготовке новинки объявил генеральный директор компании Ола Келлениус на церемонии вручения автомобильной премии "Золотой руль" в Берлине.

"С появлением нового Mercedes-Benz SL наша семья пополнится ещё одной моделью", — заявил руководитель компании.

По его словам, будущий кабриолет будет сочетать в себе уверенную динамику, высокий уровень комфорта и особые ощущения от езды с открытым верхом. Существующие модификации новинка не заменит — их будут продавать параллельно, чтобы предложить покупателям альтернативу с другим характером.

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Первые подробности об внешнем виде стали известны благодаря фотографиям закамуфлированного прототипа. Вместо агрессивной решетки радиатора в духе AMG автомобиль получит более сдержанный передний бампер, традиционную трёхлучевую звезду и дневные ходовые огни в форме звёзд. При этом узнаваемые черты семейства SL сохранятся.

Изменения возможны и в технической комплектации. По предварительной информации, производитель может отказаться от базового четырехцилиндрового двигателя, устанавливаемого на версии SL 43, в пользу рядной шестерки — более плавной и по характеру более близкой к комфортной модели. Официального подтверждения этим предположениям нет, и окончательная линейка двигателей остается неизвестной.

Нынешнее поколение SL появилось на рынке в 2022 году с явно спортивным уклоном, ведь разрабатывалось с акцентом на подразделение AMG. Впоследствии настройки шасси смягчили для удобства повседневных поездок, однако жесткий характер никуда не исчез.

На противоположном полюсе находится Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series — версия для тех, кто ценит прежде всего роскошный дизайн, престиж и эксклюзивные детали. Новому стандартному SL отвели место именно между этими двумя направлениями.

Эта новинка также станет частью масштабного обновления модельного ряда. Всего к 2027 году Mercedes-Benz планирует представить около 40 новых или обновленных моделей, в том числе семь совершенно новых — среди них компактный внедорожник Baby G и электрические версии популярных седанов.

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