Mercedes готує SL без AMG і Maybach: що зміниться в легендарному кабріолеті

Новий кабріолет SL без спортивної жорсткості AMG і розкоші Maybach готує Mercedes-Benz. Модель з акцентом на комфорт дебютує у 2027 році, отримає стриманіший дизайн передньої частини та, ймовірно, інший двигун. Остаточні характеристики поки не розкривають.

Розширити сімейство кабріолетів SL ще однією модифікацією вирішив Mercedes-Benz. Орієнтуватимуть її на водіїв, яким потрібен відкритий дах, але не потрібні ні спортивна жорсткість AMG, ні надмірна розкіш Maybach, пише Motor1.

Про підготовку новинки оголосив генеральний директор компанії Ола Келленіус на церемонії вручення автомобільної премії "Золоте кермо" в Берліні.

"З новим Mercedes-Benz SL наша родина зростає ще на одну модель", – заявив керівник компанії.

Поєднати майбутній кабріолет, за його словами, має впевнену динаміку, високий рівень комфорту та особливі відчуття від їзди з відкритим дахом. Наявні модифікації новинка не замінить – продаватимуть їх паралельно, щоб дати покупцям альтернативу з іншим характером.

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Перші подробиці зовнішності з'явилися завдяки фотографіям закамуфльованого прототипу. Замість агресивної решітки радіатора в дусі AMG автомобіль отримає стриманіший передній бампер, традиційну трипроменеву зірку та денні ходові вогні у формі зірок. Упізнавані риси сімейства SL при цьому збережуться.

Зміни ймовірні й у технічному оснащенні. За попередньою інформацією, виробник може відмовитися від базового чотирициліндрового двигуна, який стоїть на версії SL 43, на користь рядної шістки – плавнішої та ближчої за характером до комфортної моделі. Офіційного підтвердження цим припущенням немає, і остаточна моторна гама залишається невідомою.

Нинішнє покоління SL вийшло на ринок у 2022 році з виразно спортивним ухилом, адже розроблялося з акцентом на підрозділ AMG. Згодом налаштування шасі пом'якшили заради щоденних поїздок, однак жорсткий характер нікуди не зник.

Протилежний полюс займає Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series – версія для тих, хто цінує передусім розкішне оформлення, престиж та ексклюзивні деталі. Новому стандартному SL відвели місце саме між цими двома напрямами.

Частиною масштабного оновлення модельного ряду стане й ця новинка. Усього до 2027 року Mercedes-Benz планує представити близько 40 нових або оновлених моделей, зокрема сім абсолютно нових – серед них компактний позашляховик Baby G та електричні версії популярних седанів.

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