Зарядка за 4 минуты и неожиданный лидер: 15 электромобилей проверили на реальный запас хода

В испытании приняли участие 15 новых электромобилей от разных производителей. Четыре электромобиля смогли увеличить запас хода на 100 км всего за 4 минуты, а Renault Twingo установил рекорд энергоэффективности.

Такие результаты показал независимый тест AUTOBEST ECOBEST Challenge 2026.

Тестирование прошло 28–30 сентября в итальянском городе Вайрано на полигоне Quattroruote. Все автомобили проходили одинаковые испытания в реальных условиях движения, а методика исследования четвертый год подряд получила сертификацию Bureau Veritas.

Среди участников были Audi Q4 e-tron, BMW iX3, BYD Atto 2, Citroën ë-C5 Aircross, Kia EV2, Leapmotor B10, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 250+, Opel Grandland Electric, Peugeot e-5008, Renault Twingo, Tesla Model Y, Volvo EX60, XPENG P7+ и Zeekr 7GT.

Renault Twingo установил рекорд энергоэффективности

Наибольшее внимание привлек Renault Twingo. Этот компактный электромобиль продемонстрировал энергоэффективность 8,33 км на 1 кВт·ч, установив новый рекорд за всю историю ECOBEST Challenge. Предыдущий лучший результат принадлежал Dacia Spring предыдущего поколения — 8,17 км на 1 кВт·ч. Третий результат среди всех участников показал Leapmotor T03 — 8,06 км.

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Среди более крупных моделей выделилась Tesla Model Y с показателем 7,77 км на 1 кВт·ч. Mercedes-Benz CLA занял следующее место с результатом 7,21 км. Остальные 12 электромобилей не смогли преодолеть отметку в 7 км на каждый киловатт-час энергии.

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

В то же время испытания выявили разницу между официальным и реальным запасом хода. Ни один из 15 участников не достиг заявленных по циклу WLTP показателей. Ближе всего к паспортным характеристикам оказался Kia EV2 — он продемонстрировал 95 % официального запаса хода. Вторым стал Audi Q4 e-tron с 92,6%, а третьим — Peugeot e-5008 с 90,8%.

Больше всего от заявленного значения отстал XPENG P7+ — его результат составил 79,1%. Несмотря на это, показатель оказался лучше самых низких результатов предыдущих лет: в 2025 году минимальное значение составляло 77,5%, а в 2024-м — 73%.

Четыре электромобиля заряжаются на 100 км за 4 минуты

Главный прогресс в этом году касается скорости зарядки. XPENG P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 и BMW iX3 смогли обеспечить запас хода на 100 км всего за 4 минуты при зарядке постоянным током. Для сравнения: Mercedes-Benz CLA тратил на это 5 минут, а Tesla Model Y — 6 минут.

Испытания проводились на зарядных станциях мощностью до 400 кВт. Самую высокую пиковую мощность зарядки среди участников продемонстрировал XPENG P7+ — 446 кВт.

BMW iX3 Фото: BMW

В то же время два компактных электромобиля заряжались заметно медленнее: Renault Twingo потребовалось 22 минуты, а BYD Atto 2 — 20 минут для пополнения запаса хода на 100 км. Их максимальная мощность быстрой зарядки составляет соответственно 50 и 65 кВт.

Какие электромобили быстрее всего заряжаются на обычных зарядных станциях

Различия проявились и при зарядке переменным током. Kia EV2, Volvo EX60 и Zeekr 7GT поддерживают мощность до 22 кВт, тогда как остальные модели ограничиваются 11 кВт.

Быстрее всех в этом режиме удалось зарядить аккумулятор на 100 км пробега модели Kia EV2 — за 50 минут. Volvo EX60 потратил на это 57 минут, а Zeekr 7GT — 1 час 4 минуты.

Kia EV2 Фото: Kia

Самыми медленными в этой части испытаний оказались Mazda6e и Peugeot e-5008 — по 2 часа. XPENG P7+ и Opel Grandland Electric потребовали 2 часа 2 минуты.

Сколько энергии теряется при зарядке

AUTOBEST отдельно исследовала потери энергии во время зарядки. Лучший результат показал Volvo EX60 — потери составили всего 4,7%. Вторым стал Zeekr 7GT с показателем 7,45%. Больше всего электроэнергии терял Kia EV2 — 18,16%.

Еще один показатель касался запаса энергии после того, как бортовой компьютер сигнализирует о 0 % заряда или нулевом запасе хода. Все 15 электромобилей смогли продолжить движение после этого предупреждения.

Volvo EX60

Наименьший запас хода зафиксировали у XPENG P7+ — 1 км, а наибольший — у Leapmotor B10 — 32 км. В среднем автомобили могли проехать ещё 16,11 км.

Zeekr использовали в качестве мобильного источника электроэнергии

В этом году в рамках ECOBEST Challenge впервые была продемонстрирована технология Vehicle-to-Load (V2L). Для этого компания Zeekr предоставила специальный автомобиль, который использовался в качестве мобильного источника электроэнергии для поддержки участников с полностью разряженными аккумуляторами.

Технология V2L позволяет использовать аккумулятор электромобиля для питания внешних устройств.

По данным AUTOBEST, все автомобили тестировались в одинаковых условиях: с включенными системой климат-контроля и мультимедиа, с рекомендованным давлением в шинах и в режиме Normal. Маршрут включал автомагистрали, загородные дороги и городские участки, а температура воздуха во время тестирования составляла 20–25 °C. Водители меняли автомобили каждые 30 км, чтобы свести к минимуму влияние индивидуального стиля вождения на результаты.

В AUTOBEST подчеркивают, что эти результаты не являются рейтингом лучших электромобилей. Цель исследования — показать реальную эффективность, запас хода и возможности зарядки различных моделей, чтобы покупатели могли оценить их соответствие собственным потребностям.

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