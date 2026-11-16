Зарядка за 4 хвилини та несподіваний лідер: 15 електромобілів перевірили на реальний запас ходу

У випробуванні взяли участь 15 нових електромобілів від різних виробників. Чотири електромобілі навчилися поповнювати запас ходу на 100 км лише за 4 хвилини, а Renault Twingo встановив рекорд енергоефективності.

Такі результати показав незалежний тест AUTOBEST ECOBEST Challenge 2026.

Тестування відбулося 28–30 вересня в італійському місті Вайрано на полігоні Quattroruote. Усі автівки проходили однакові випробування в реальних умовах руху, а методика дослідження четвертий рік поспіль отримала сертифікацію Bureau Veritas.

Серед учасників були Audi Q4 e-tron, BMW iX3, BYD Atto 2, Citroën ë-C5 Aircross, Kia EV2, Leapmotor B10, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 250+, Opel Grandland Electric, Peugeot e-5008, Renault Twingo, Tesla Model Y, Volvo EX60, XPENG P7+ та Zeekr 7GT.

Renault Twingo встановив рекорд енергоефективності

Найбільше уваги привернув Renault Twingo. Компактний електромобіль продемонстрував енергоефективність 8,33 км на 1 кВт·год, встановивши новий рекорд за всю історію ECOBEST Challenge. Попереднє найкраще значення належало Dacia Spring попереднього покоління — 8,17 км на 1 кВт·год. Третій результат серед усіх учасників показав Leapmotor T03 — 8,06 км.

Видео дня

Серед більших моделей відзначилася Tesla Model Y із показником 7,77 км на 1 кВт·год. Mercedes-Benz CLA посів наступне місце з результатом 7,21 км. Решта 12 електромобілів не змогли подолати позначку 7 км на кожну кіловат-годину енергії.

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Водночас випробування виявили різницю між офіційним і реальним запасом ходу. Жоден із 15 учасників не досяг заявлених за циклом WLTP показників. Найближче до паспортних характеристик опинився Kia EV2 — він реалізував 95% офіційного запасу ходу. Другим став Audi Q4 e-tron із 92,6%, а третім — Peugeot e-5008 із 90,8%.

Найбільше від заявленого значення відстав XPENG P7+ — його результат становив 79,1%. Попри це, показник виявився кращим за найнижчі результати попередніх років: у 2025 році мінімальне значення становило 77,5%, а у 2024-му — 73%.

Чотири електромобілі заряджаються на 100 км за 4 хвилини

Головний прогрес цього року стосується швидкості заряджання. XPENG P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 та BMW iX3 змогли отримати запас ходу на 100 км лише за 4 хвилини під час заряджання постійним струмом. Для порівняння, Mercedes-Benz CLA витрачав на це 5 хвилин, а Tesla Model Y — 6 хвилин.

Випробування проводили на зарядних станціях потужністю до 400 кВт. Найвищу пікову потужність заряджання серед учасників продемонстрував XPENG P7+ — 446 кВт.

BMW iX3 Фото: BMW

Водночас два компактні електромобілі заряджалися помітно повільніше: Renault Twingo потребував 22 хвилин, а BYD Atto 2 — 20 хвилин для поповнення запасу ходу на 100 км. Їхня максимальна потужність швидкого заряджання становить відповідно 50 і 65 кВт.

Які електромобілі найшвидше заряджаються від звичайних станцій

Відмінності виявилися й під час заряджання змінним струмом. Kia EV2, Volvo EX60 та Zeekr 7GT підтримують потужність до 22 кВт, тоді як решта моделей обмежуються 11 кВт.

Найшвидше отримати запас ходу на 100 км у цьому режимі вдалося Kia EV2 — за 50 хвилин. Volvo EX60 витратив 57 хвилин, а Zeekr 7GT — 1 годину 4 хвилини.

Kia EV2 Фото: Kia

Найповільнішими в цій частині випробувань стали Mazda6e та Peugeot e-5008 — по 2 години. XPENG P7+ та Opel Grandland Electric потребували 2 години 2 хвилини.

Скільки енергії втрачається під час заряджання

AUTOBEST окремо дослідила втрати енергії під час заряджання. Найкращий результат показав Volvo EX60 — втрати становили лише 4,7%. Другим став Zeekr 7GT із 7,45%. Найбільше електроенергії втрачав Kia EV2 — 18,16%.

Ще один показник стосувався резерву енергії після того, як бортовий комп'ютер повідомляє про 0% заряду або нульовий запас ходу. Усі 15 електромобілів змогли продовжити рух після цього попередження.

Volvo EX60

Найменший резерв зафіксували в XPENG P7+ — 1 км, а найбільший у Leapmotor B10 — 32 км. У середньому автомобілі могли проїхати ще 16,11 км.

Zeekr використали як мобільне джерело електроенергії

Цьогорічний ECOBEST Challenge вперше включав демонстрацію технології Vehicle-to-Load (V2L). Для цього Zeekr надав спеціальний автомобіль, який використовували як мобільне джерело електроенергії для підтримки учасників із повністю розрядженими батареями.

Технологія V2L дозволяє використовувати акумулятор електромобіля для живлення зовнішніх пристроїв.

За даними AUTOBEST, усі автомобілі випробовували за однакових умов: із увімкненими кліматичною системою та мультимедіа, рекомендованим тиском у шинах і в режимі Normal. Маршрут поєднував автомагістралі, заміські дороги та міські ділянки, а температура повітря під час тестування становила 20–25 °C. Водії змінювали автомобілі кожні 30 км, щоб мінімізувати вплив індивідуального стилю керування на результати.

В AUTOBEST наголошують, що результати не є рейтингом найкращих електромобілів. Мета дослідження — показати реальну ефективність, запас ходу та можливості заряджання різних моделей, щоб покупці могли оцінити їх відповідність власним потребам.

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