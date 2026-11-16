Украинский инвестор помогает возродить Spyker: бренд готовит гиперкар на 800 сил

Нидерландский производитель Spyker возвращается на рынок при финансовой поддержке украинского предпринимателя. Первой новинкой станет C8 Preliator XXV Coupe мощностью 800 л. с., который будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.

Об этом сообщает издание Motor1.

Нидерландский бренд Spyker объявил о возвращении на рынок эксклюзивных автомобилей с новым гиперкаром C8 Preliator XXV Coupe. Проект возглавил основатель бренда Виктор Мюллер, который в октябре 2025 года вернул себе права на название Spyker после банкротства компании в 2021 году.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

По данным издания, новинка будет оснащена 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составит 800 л. с., а крутящий момент — около 1000 Нм. Силовой агрегат будет работать исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая будет передавать тягу на задние колеса. Автоматическая коробка передач для этой модели не предусмотрена.

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Одной из главных особенностей Spyker C8 Preliator XXV станет изготовление кузова. Его алюминиевые панели будут формироваться вручную, а не штамповаться на автоматизированном оборудовании. На сборку одного автомобиля уйдет примерно 2100 часов работы. Именно трудоемкий процесс производства объясняет, почему компания ограничит серию 25 экземплярами.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

Дизайн гиперкара будет продолжать авиационную тематику, характерную для автомобилей Spyker. На это будут указывать фирменная эмблема с грифоном и оформление салона, стилизованного под кабину самолета. Производитель делает ставку не только на мощность, но и на ручную работу, узнаваемый дизайн и нидерландское происхождение автомобиля.

Первые поставки C8 Preliator XXV Coupe запланированы на второй квартал 2027 года. К концу того же года Spyker рассчитывает завершить производство всех 25 автомобилей. По словам Виктора Мюллера, финансирование и инженерная подготовка проекта уже обеспечены, а первые платежи от покупателей поступили.

Амбиции возрожденного бренда выходят за рамки одной модели. Мюллер заявил, что Spyker стремится закрепиться в самом высоком сегменте автомобильного рынка и конкурировать с такими производителями, как Pagani, Koenigsegg, Bugatti и Gordon Murray Automotive.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

В перспективе компания планирует выпускать до 50 автомобилей в год для мирового рынка. По словам руководителя, у Spyker уже достаточно потенциальных покупателей для такого объема производства. В то же время точное количество заказов и размер очереди пока не разглашаются.

Кто такой украинский инвестор Владимир Носов и сколько он вложил в Spyker

Украинский предприниматель Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, стал совладельцем нидерландского производителя роскошных спорткаров Spyker. О приобретении им значительной доли в компании стало известно 9 июня 2026 года.

Владимир Носов (слева) и Виктор Мюллер (справа) Фото: Spyker

О сделке официально сообщили Spyker и W Group. Финансовые условия соглашения и точный размер приобретенной доли стороны не раскрыли.

Как сообщает Forbes Ukraine, после заключения соглашения Spyker будет интегрирована в экосистему W Group. Таким образом, холдинг расширяет свою деятельность за пределы финансовых технологий и цифровых активов и выходит в сегмент премиального автомобилестроения.

Одним из направлений сотрудничества станет создание компании Spyker Digital. Она будет заниматься цифровой инфраструктурой для премиального автомобильного сегмента, в частности разработкой новых сервисов для клиентов и цифровых инструментов управления дорогостоящими активами.

Британская газета Financial Times также писала о финансировании Spyker со стороны WhiteBIT. Издание со ссылкой на собственный источник сообщало, что стоимость приобретённой доли могла составить сотни миллионов евро. Однако эта информация не была официально подтверждена сторонами сделки.

Возрождение Spyker происходит после длительных финансовых трудностей. Компания дважды переживала банкротство — в 2014 и 2021 годах. Теперь при поддержке украинского инвестора производитель рассчитывает построить долгосрочный бизнес с новыми моделями, а C8 Preliator XXV должен стать первым испытанием этой стратегии.

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