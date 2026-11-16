Український інвестор допомагає відродити Spyker: бренд готує гіперкар на 800 сил

Нідерландський виробник Spyker повертається на ринок за фінансової підтримки українського підприємця. Першою новинкою стане C8 Preliator XXV Coupe потужністю 800 к. с., який випустять тиражем лише 25 екземплярів.

Про це пише видання Motor1.

Нідерландська марка Spyker оголосила про повернення на ринок ексклюзивних автомобілів з новим гіперкаром C8 Preliator XXV Coupe. Проєкт очолив засновник бренду Віктор Мюллер, який у жовтні 2025 року повернув права на назву Spyker після банкрутства компанії у 2021 році.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

За даними видання, новинка отримає 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом. Він розвиватиме 800 к. с. потужності та приблизно 1000 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працюватиме виключно із шестиступеневою механічною коробкою передач, яка передаватиме тягу на задні колеса. Автоматичної трансмісії для цієї моделі не передбачено.

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Однією з головних особливостей Spyker C8 Preliator XXV стане виготовлення кузова. Його алюмінієві панелі формуватимуть вручну, а не штампуватимуть на автоматизованому обладнанні. На складання одного автомобіля знадобиться приблизно 2100 годин роботи. Саме трудомісткий процес виробництва пояснює, чому компанія обмежить серію 25 екземплярами.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

Дизайн гіперкара продовжить авіаційну тематику, характерну для автомобілів Spyker. На неї вказуватимуть фірмова емблема із грифоном та оформлення салону, стилізованого під кабіну літака. Виробник робить ставку не лише на потужність, а й на ручну роботу, впізнаваний дизайн і нідерландське походження автомобіля.

Перші поставки C8 Preliator XXV Coupe заплановані на другий квартал 2027 року. До кінця того ж року Spyker розраховує завершити виробництво всіх 25 автомобілів. За словами Віктора Мюллера, фінансування та інженерна підготовка проєкту вже забезпечені, а перші платежі від покупців надійшли.

Амбіції відродженого бренду виходять за межі однієї моделі. Мюллер заявив, що Spyker прагне закріпитися у найвищому сегменті автомобільного ринку та конкурувати з такими виробниками, як Pagani, Koenigsegg, Bugatti і Gordon Murray Automotive.

Spyker C8 Preliator XXV Фото: Spyker

У перспективі компанія планує випускати до 50 автомобілів на рік для світового ринку. За словами керівника, Spyker уже має достатньо потенційних покупців для такого обсягу виробництва. Водночас точну кількість замовлень і розмір черги наразі не розкривають.

Хто такий український інвестор Володимир Носов і скільки він вклав у Spyker

Український підприємець Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBIT, став співвласником нідерландського виробника люксових спорткарів Spyker. Про придбання ним значної частки компанії стало відомо 9 червня 2026 року.

Володимир Носов (зліва) і Віктор Мюллер (справа) Фото: Spyker

Про угоду офіційно повідомили Spyker та W Group. Фінансові умови домовленості й точний розмір придбаної частки сторони не розкрили.

Як повідомляє Forbes Ukraine, після укладення угоди Spyker інтегрують в екосистему W Group. Таким чином, холдинг розширює діяльність за межі фінансових технологій і цифрових активів та виходить у сегмент преміального автомобілебудування.

Одним із напрямів співпраці стане створення компанії Spyker Digital. Вона займатиметься цифровою інфраструктурою для преміального автомобільного сегмента, зокрема розробкою нових сервісів для клієнтів і цифрових інструментів управління дорогими активами.

Британська газета Financial Times також писала про фінансування Spyker з боку WhiteBIT. Видання з посиланням на власне джерело повідомляло, що вартість придбаної частки могла становити сотні мільйонів євро. Однак ця інформація не була офіційно підтверджена сторонами угоди.

Відродження Spyker відбувається після тривалих фінансових труднощів. Компанія двічі проходила через банкрутство — у 2014 та 2021 роках. Тепер за підтримки українського інвестора виробник розраховує побудувати довгостроковий бізнес із новими моделями, а C8 Preliator XXV має стати першим випробуванням цієї стратегії.

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