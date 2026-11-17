Почти половина проверенных украинских сетей АЗС отпускает меньше дизельного топлива, чем оплачивают водители. Исследование 17 операторов выявило недолив до 2 %, что при нынешних ценах может существенно увеличить расходы на заправку.

Соответствующее исследование обнародовал Институт потребительских экспертиз.

В Украине проверили точность отлива дизельного топлива на автозаправочных станциях. По результатам исследования, в 8 из 17 сетей зафиксировали недолив более 0,5%. Худший показатель продемонстрировала компания OVIS, где контрольное измерение выявило отклонение на уровне 2%.

Проверка прошла на фоне высоких цен на топливо. По данным Консалтинговой группы "А-95", в октябре Украина импортировала 585 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время поставщики сталкиваются с изменением логистических маршрутов и необходимостью в значительных оборотных средствах. По состоянию на 10 ноября средняя розничная цена дизельного топлива составляла 104,42 грн за литр.

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Специалисты Института потребительских экспертиз проверили 17 сетей АЗС — WOG, KLO, ОККО, UKRNAFTA, 24/7, SOCAR, AMIC, BVS, "Автотранс", БРСМ-НАФТА, VST, OVIS, MARSHALL, "ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ", "ДНЕПРНАФТА", MANGO и MARKET.

По результатам контрольного налива операторов разделили на три группы — с переливом, допустимым отклонением и недоливом более 0,5%.

Четыре сети отпустили немного больше топлива, чем было оплачено. Лучший результат по этому показателю показала KLO — перелив составил 0,20%. В WOG зафиксировали 0,05%, в ОККО — 0,15%, а в UKRNAFTA — 0,10%.

Еще пять операторов уложились в допустимое для исследования отклонение в 0,5%. В сетях 24/7, AMIC и "Автотранс" контрольные измерения не выявили разницы между оплаченным и фактическим объемом. В SOCAR и BVS (Полтава) зафиксировали недолив на уровне 0,10%.

Наибольшее отклонение было выявлено в восьми сетях. Абсолютным аутсайдером стала OVIS, где недолив достиг 2%. При цене 106 грн за литр это означает, что фактическая стоимость полученного топлива с учетом недостачи возрастает до 108,12 грн.

Продажа дизельного топлива Фото: Скриншот

В БРСМ-НАФТА этот показатель составил 1,75%, а в VST (Одесса) — 1,65%. По расчетам исследователей, фактическая стоимость литра дизельного топлива в этих сетях составляла соответственно 104,70 грн и 105,61 грн вместо заявленных 102,90 грн и 103,90 грн.

Недолив также обнаружили на АЗС "ДНЕПРОНАФТА" и "MARKET" — по 0,95 %, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — 0,85%, MANGO — 0,75% и MARSHALL — 0,70%. В этих случаях фактическая стоимость литра топлива увеличивалась примерно на 73–99 копеек.

Для водителей такие отклонения означают дополнительные расходы. Например, при заправке 50-литрового бака недолив в 2% равен примерно одному литру дизельного топлива. Если же грузовик заправляет 500 литров, недостача может составить уже около 10 литров.

Разница заметна и при сравнении цен на вывесках АЗС. В частности, на АЗС "БРСМ-НАФТА" дизельное топливо стоило 102,90 грн за литр, но с учётом недолива расчётная стоимость возрастала до 104,70 грн. Для сравнения: в UKRNAFTA литр стоил 103,90 грн, а с учетом небольшого перелива фактическая расчетная цена составляла 103,80 грн.

В исследовании поясняется, что причиной отклонений может быть неправильная калибровка топливораздаточных колонок. Также не исключается возможность умышленного вмешательства в работу оборудования. В то же время сам результат контрольного измерения не доказывает умышленного нарушения со стороны конкретного оператора — для такого вывода требуется отдельная техническая проверка.

Еще одной проблемой на топливном рынке называют нехватку инженеров, занимающихся ремонтом, калибровкой и настройкой топливораздаточного оборудования. Представители сетей объясняют это, в частности, постоянными ударами по автозаправочной инфраструктуре, из-за которых потребность в таких специалистах растет.

В целом недолив более 0,5 % был выявлен у 47 % проверенных сетей. Еще четыре оператора продемонстрировали перелив, а пять остались в пределах установленного для исследования порога. В то же время результаты касаются конкретных контрольных измерений и не означают, что все АЗС этих сетей работают одинаково.

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