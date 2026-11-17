Майже половина перевірених українських мереж АЗС відпускає менше дизельного пального, ніж оплачують водії. Дослідження 17 операторів виявило недолив до 2%, що за нинішніх цін може суттєво збільшувати витрати на заправку.

Відповідне дослідження оприлюднив Інститут споживчих експертиз.

В Україні перевірили точність відпуску дизельного пального на автозаправних станціях. За результатами дослідження, у 8 з 17 мереж зафіксували недолив понад 0,5%. Найгірший показник продемонструвала OVIS, де контрольне вимірювання виявило відхилення на рівні 2%.

Перевірка відбулася на тлі високих цін на пальне. За даними Консалтингової групи "А-95", у жовтні Україна імпортувала 585 тис. тонн дизеля. Водночас постачальники стикаються зі зміною логістичних маршрутів і потребою у значних обігових коштах. Станом на 10 листопада середня роздрібна ціна дизпального становила 104,42 грн за літр.

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Фахівці Інституту споживчих експертиз перевірили 17 мереж АЗС — WOG, KLO, ОККО, UKRNAFTA, 24/7, SOCAR, AMIC, BVS, Автотранс, БРСМ-НАФТА, VST, OVIS, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, ДНІПРОНАФТА, MANGO та MARKET.

За результатами контрольного наливу операторів розподілили на три групи — із переливом, допустимим відхиленням та недоливом понад 0,5%.

Чотири мережі відпустили трохи більше пального, ніж було оплачено. Найкращий результат за цим показником отримала KLO — перелив становив 0,20%. У WOG зафіксували 0,05%, в ОККО — 0,15%, а в UKRNAFTA — 0,10%.

Ще п'ять операторів залишилися в межах допустимого для дослідження відхилення у 0,5%. У мережах 24/7, AMIC та Автотранс контрольні вимірювання не виявили різниці між оплаченим і фактичним об'ємом. У SOCAR та BVS (Полтава) зафіксували недолив на рівні 0,10%.

Найбільше відхилення виявили у восьми мережах. Абсолютним аутсайдером стала OVIS, де недолив досяг 2%. За ціни 106 грн за літр це означає, що фактична вартість отриманого пального з урахуванням нестачі зростає до 108,12 грн.

Продаж дизелю Фото: Скриншот

У БРСМ-НАФТА показник становив 1,75%, а у VST (Одеса) — 1,65%. За розрахунками дослідників, фактична вартість літра дизеля в цих мережах становила відповідно 104,70 грн і 105,61 грн замість заявлених 102,90 грн та 103,90 грн.

Недолив також виявили на АЗС ДНІПРОНАФТА та MARKET — по 0,95%, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — 0,85%, MANGO — 0,75% і MARSHALL — 0,70%. У цих випадках фактична вартість літра пального збільшувалася приблизно на 73–99 копійок.

Для водіїв такі відхилення означають додаткові витрати. Наприклад, під час заправки 50-літрового бака недолив у 2% дорівнює приблизно одному літру дизеля. Якщо ж вантажівка заправляє 500 літрів, нестача може становити вже близько 10 літрів.

Різниця помітна і під час порівняння цін на стелах АЗС. Зокрема, у БРСМ-НАФТА дизель коштував 102,90 грн за літр, але після врахування недоливу розрахункова вартість зростала до 104,70 грн. Для порівняння, в UKRNAFTA літр коштував 103,90 грн, а з урахуванням невеликого переливу фактична розрахункова ціна становила 103,80 грн.

У дослідженні пояснюють, що причиною відхилень може бути неправильне калібрування паливороздавальних колонок. Також не виключається можливість навмисного втручання в роботу обладнання. Водночас сам результат контрольного вимірювання не доводить умисного порушення з боку конкретного оператора — для такого висновку потрібна окрема технічна перевірка.

Ще однією проблемою на паливному ринку називають нестачу інженерів, які займаються ремонтом, калібруванням і налаштуванням паливороздавального обладнання. Представники мереж пояснюють це, зокрема, постійними ударами по автозаправній інфраструктурі, через які потреба в таких спеціалістах зростає.

Загалом недолив понад 0,5% виявили у 47% перевірених мереж. Ще чотири оператори продемонстрували перелив, а п'ять залишилися в межах установленого для дослідження порогу. Водночас результати стосуються конкретних контрольних вимірювань і не означають, що всі АЗС цих мереж працюють однаково.

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