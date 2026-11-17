Спортивные автомобили могут доставлять немало удовольствия от вождения, но их обслуживание может серьезно ударить по кошельку. Автомеханик Крис Пайл назвал пять моделей, которые могут доставить хлопот.

Об этом сообщает издание GOBankingRates, которое пообщалось с автомобильным экспертом с платформы JustAnswer.

В список вошли Nissan Z, Audi R8, Jaguar F-Type, Toyota GR Supra и Chevrolet Camaro. Причины разные — от проблем с тормозной системой до высокой стоимости ремонта и дефицита запчастей.

Nissan Z

Одним из главных недостатков Nissan Z эксперт назвал несоответствие тормозной системы мощности автомобиля. По его словам, тормоза недостаточно эффективны для такого двигателя. Стоимость модели в зависимости от версии составляет $44 110–66 890 (примерно 1,9–2,9 млн грн).

Nissan Z Фото: instagram.com/carhub_ua

Проблемы касаются и антиблокировочной системы ABS. Она может ошибочно определять потерю контроля над автомобилем, из-за чего электроника ограничивает мощность двигателя. Еще один минус — необходимость заправлять автомобиль бензином с октановым числом 93, который обычно стоит дороже.

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Audi R8

Audi R8 привлекает своим дизайном и техническими характеристиками, однако владение этим спорткаром может оказаться весьма дорогостоящим. Цены на эту модель составляют $161 395–253 290 (примерно 7,0–11,0 млн грн).

Крис Пайл обратил внимание на быстрое обесценивание автомобиля — по его оценке, за четыре-пять лет R8 может потерять около 50 % стоимости. Расходы не ограничиваются падением цены на вторичном рынке. Даже обычное техническое обслуживание обходится недешево, а к общим расходам добавляются дорогостоящие кредиты, страхование и ремонт.

Audi R8 2025 года Фото: Autocar

Кроме того, издание упоминает о возможном возвращении Audi R8 в 2027 году. По предварительным оценкам, стоимость новой версии может составить $210 000–225 000 (примерно 9,1–9,8 млн грн). Однако это пока лишь прогнозы, а не подтвержденная производителем цена.

Jaguar F-Type

Эксперт считает Jaguar F-Type привлекательным автомобилем, который оправдывает ожидания от спортивного купе. Его стоимость в зависимости от комплектации составляет 79 175–116 275 долларов (примерно 3,6–5,3 млн грн).

Jaguar F-Type 2021 Фото: Jaguar

Однако по истечении гарантийного срока владельцам могут грозить частые визиты в сервисный центр. По словам Пайла, одной из основных проблем модели являются неисправности электроники двигателя. Поэтому потенциальным покупателям стоит учитывать не только первоначальную стоимость автомобиля, но и возможные расходы на дальнейшее обслуживание.

Toyota GR Supra

Цены на Toyota GR Supra находятся в диапазоне от 57 445 до 60 595 долларов (примерно 2,6–2,8 млн грн). Однако механик советует внимательно подойти к выбору двигателя.

Он не рекомендует покупать версию с четырёхцилиндровым двигателем, зато шестицилиндровый вариант оценивает значительно выше.

Toyota GR Supra Фото: Topcars UA

Проблема заключается также в происхождении отдельных компонентов. Часть деталей под капотом Supra заимствована у BMW, а не разработана Toyota. Из-за этого поиск и поставка необходимых запчастей могут затягиваться, что затрудняет ремонт автомобиля.

Chevrolet Camaro

В зависимости от версии Chevrolet Camaro стоит от 32 495 до 54 895 долларов (примерно 1,5–2,5 млн грн). По словам эксперта, модель завершила свой жизненный цикл, поэтому в будущем владельцы могут столкнуться с дефицитом запчастей.

Пайл также раскритиковал качество отделки салона и внешних элементов автомобилей последних лет выпуска. По его мнению, Camaro может оказаться невыгодной покупкой и с точки зрения последующей перепродажи — потенциальные покупатели могут предлагать за него значительно меньше, чем ожидает владелец.

Chevrolet Camaro Фото: Bring a Trailer

Итак, при выборе спорткара важно учитывать не только мощность, дизайн и стоимость автомобиля. Расходы на обслуживание, доступность запчастей, надежность отдельных узлов и скорость обесценивания могут существенно повлиять на общую стоимость владения.

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