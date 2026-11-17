Спортивні автомобілі можуть приносити чимало задоволення від водіння, але їхнє обслуговування здатне серйозно вдарити по гаманцю. Автомеханік Кріс Пайл назвав п'ять моделей, які можуть завдати клопоту.

Про це повідомляє видання GOBankingRates, яке поспілкувалося з автомобільним експертом із платформи JustAnswer.

До списку потрапили Nissan Z, Audi R8, Jaguar F-Type, Toyota GR Supra та Chevrolet Camaro. Причини різні — від проблем із гальмівною системою до високої вартості ремонту й дефіциту запчастин.

Nissan Z

Одним із головних недоліків Nissan Z експерт назвав невідповідність гальмівної системи потужності автомобіля. За його словами, гальма недостатньо ефективні для такого двигуна. Вартість моделі залежно від версії становить $44 110–66 890 (приблизно 1,9–2,9 млн грн).

Nissan Z Фото: instagram.com/carhub_ua

Проблеми стосуються й антиблокувальної системи ABS. Вона може помилково визначати втрату контролю над авто, через що електроніка обмежує потужність двигуна. Ще один мінус — необхідність заправляти автомобіль бензином із октановим числом 93, який зазвичай коштує дорожче.

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Audi R8

Audi R8 приваблює дизайном і характеристиками, однак володіння цим спорткаром може виявитися дуже дорогим. Ціни на модель становлять $161 395–253 290 (приблизно 7,0–11,0 млн грн).

Кріс Пайл звернув увагу на швидке знецінення автомобіля — за його оцінкою, за чотири-п'ять років R8 може втратити близько 50% вартості. Витрати не обмежуються падінням ціни на вторинному ринку. Навіть звичайне технічне обслуговування коштує недешево, а до загальних витрат додаються дорогі кредитування, страхування та ремонт.

Audi R8 2025 Фото: Autocar

Окремо видання згадує можливе повернення Audi R8 у 2027 році. За попередніми оцінками, вартість нової версії може становити $210 000–225 000 (приблизно 9,1–9,8 млн грн). Однак це поки лише прогнози, а не підтверджена виробником ціна.

Jaguar F-Type

Jaguar F-Type експерт вважає привабливим автомобілем, який відповідає очікуванням від спортивного купе. Його вартість залежно від комплектації становить $79 175–116 275 (приблизно 3,6–5,3 млн грн).

Jaguar F-Type 2021 Фото: Jaguar

Проте після завершення гарантійного терміну власникам можуть загрожувати часті візити до сервісного центру. За словами Пайла, однією з основних проблем моделі є несправності електроніки двигуна. Тому потенційним покупцям варто враховувати не лише початкову вартість авто, а й можливі витрати на подальше обслуговування.

Toyota GR Supra

Ціни на Toyota GR Supra перебувають у діапазоні $57 445–60 595 (приблизно 2,6–2,8 млн грн). Однак механік радить уважно поставитися до вибору двигуна.

Він не рекомендує купувати версію з чотирициліндровим мотором, натомість шестициліндровий варіант оцінює значно краще.

Toyota GR Supra Фото: Topcars UA

Проблема полягає й у походженні окремих компонентів. Частина деталей під капотом Supra запозичена у BMW, а не розроблена Toyota. Через це пошук і постачання необхідних запчастин можуть затягуватися, що ускладнює ремонт автомобіля.

Chevrolet Camaro

Залежно від версії Chevrolet Camaro коштує $32 495–54 895 (приблизно 1,5–2,5 млн грн). За словами експерта, модель завершила свій життєвий цикл, тому в майбутньому власники можуть зіткнутися з дефіцитом запчастин.

Пайл також розкритикував якість оздоблення салону та зовнішніх елементів автомобілів останніх років випуску. На його думку, Camaro може виявитися невигідною покупкою і з погляду подальшого перепродажу — потенційні покупці можуть пропонувати за нього значно менше, ніж очікує власник.

Chevrolet Camaro Фото: Bring a Trailer

Отже, під час вибору спорткара важливо враховувати не лише потужність, дизайн і вартість автомобіля. Витрати на обслуговування, доступність запчастин, надійність окремих вузлів і швидкість знецінення можуть суттєво вплинути на загальну вартість володіння.

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