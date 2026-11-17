Один из самых редких трековых гиперкаров в мире гниет на штрафстоянке в Маниле. Чиновники снизили стартовую цену автомобиля до 1,37 млн долларов, но состоятельные коллекционеры упорно игнорируют правительственные торги.

Таможня Филиппин устроила грандиозную распродажу конфискованного эксклюзива, но что-то пошло не так. Один из самых редких гиперкаров планеты — трековый McLaren Senna — медленно покрывается пылью на правительственной штрафстоянке в Маниле. На апрельских торгах за автомобиль просили 1,61 миллиона долларов. Покупателей не нашлось. Теперь чиновники от безысходности срезали прайс сразу на 15 процентов, но машина по-прежнему никому не нужна, сообщает Motor1.

McLaren Senna пылится на штрафстоянке: скидка не помогла

Закрытые торги состоялись 28 апреля 2026 года, на аукцион выставили 12 люксовых автомобилей с сомнительным прошлым. Стартовую цену на британский гиперкар установили на отметке 102 миллиона филиппинских песо (около $1,61 млн). Зал промолчал. Из дюжины лотов с молотка ушел только один — роскошный седан Rolls-Royce Phantom 2023 года забрали за скромные 402 тысячи долларов.

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В мае таможенники устроили вторую попытку, ценник на Senna рухнул до 1,37 миллиона долларов. Снова тишина. Очередные торги 30 октября также закончились абсолютным провалом, машина, выпущенная тиражом всего в 500 экземпляров и названная в честь легендарного трехкратного чемпиона Формулы-1, оказалась абсолютным неликвидом.

Подержанные гиперкары: серые схемы и конфискат на $21,9 млн

McLaren Senna гниет на штрафстоянке в Маниле Фото: Motor1.com

Проблема кроется не в самом автомобиле. Этот McLaren Senna — лишь верхушка айсберга в масштабном деле о контрабанде и тотальной неуплате налогов. В 2025 году филиппинские силовики накрыли несколько подпольных складов, где прятали ввезенные по серым схемам гиперкары на общую сумму 21,9 миллиона долларов. Среди находок оказались топовые модели Ferrari, Lamborghini, Maybach и Maserati.

Вместе с британским гиперкаром под открытым небом гниет еще одна автомобильная жемчужина — уникальное купе LaFerrari. Таможня до сих пор даже не смогла сложить на него стартовую цену. По закону бывшим владельцам давали 15 дней, чтобы предоставить квитанции об уплате налогов. Разумеется, легальных документов ни у кого не оказалось.

Почему коллекционеры настойчиво игнорируют торги? Причина банальна, состоятельных покупателей отпугивают колоссальные юридические риски. Купить гиперкар с криминальным шлейфом — значит подписаться на бесконечные проблемы с регистрацией и потенциальные суды. Даже огромный дисконт не перекрывает перспективу получить вместо коллекционного авто "токсичный" актив с арестами в базах интерпола.

Напомним, что недавно мы писали про уникальный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, который пустят с молотка. Это самый последний экземпляр лимитированного суперкара с пробегом всего 53 километра.

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