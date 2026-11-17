Один із найрідкісніших трекових гіперкарів у світі гниє на штрафному майданчику в Манілі. Чиновники знизили стартову ціну автомобіля до 1,37 млн доларів, але заможні колекціонери наполегливо ігнорують урядові торги.

Митниця Філіппін влаштувала грандіозний розпродаж конфіскованих ексклюзивних автомобілів, але щось пішло не так. Один із найрідкісніших гіперкарів планети — трековий McLaren Senna — повільно припадає пилом на урядовій штрафній стоянці в Манілі. На квітневих торгах за автомобіль просили 1,61 мільйона доларів. Покупців не знайшлося. Тепер чиновники з відчаю знизили ціну одразу на 15 відсотків, але машина, як і раніше, нікому не потрібна, повідомляє Motor1.

McLaren Senna припадає пилом на штрафмайданчику: знижка не допомогла

Закриті торги відбулися 28 квітня 2026 року; на аукціон було виставлено 12 розкішних автомобілів із сумнівним минулим. Стартову ціну на британський гіперкар встановили на рівні 102 мільйонів філіппінських песо (близько 1,61 млн доларів). У залі запанувала тиша. З дюжини лотів з молотка пішов лише один — розкішний седан Rolls-Royce Phantom 2023 року придбали за скромні 402 тисячі доларів.

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У травні митники зробили другу спробу: ціна на Senna впала до 1,37 мільйона доларів. Знову тиша. Чергові торги 30 жовтня також закінчилися абсолютним провалом: автомобіль, випущений тиражем усього 500 екземплярів і названий на честь легендарного триразового чемпіона "Формули-1", виявився абсолютно неліквідним.

Вживані гіперкари: сірі схеми та конфіскат на суму 21,9 млн доларів

McLaren Senna гниє на штрафному майданчику в Манілі Фото: Motor1.com

Проблема полягає не в самому автомобілі. Цей McLaren Senna — лише верхівка айсберга у масштабній справі про контрабанду та тотальне ухилення від сплати податків. У 2025 році філіппінські силовики викрили кілька підпільних складів, де ховали ввезені за сірими схемами гіперкари на загальну суму 21,9 мільйона доларів. Серед знахідок виявилися топові моделі Ferrari, Lamborghini, Maybach і Maserati.

Разом із британським гіперкаром під відкритим небом гниє ще одна автомобільна перлина — унікальне купе LaFerrari. Митниця досі навіть не змогла встановити для нього стартову ціну. Згідно із законом, колишнім власникам надавали 15 днів, щоб надати квитанції про сплату податків. Зрозуміло, що легальних документів у нікого не виявилося.

Чому колекціонери наполегливо ігнорують аукціони? Причина банальна: заможних покупців відлякують колосальні юридичні ризики. Купити гіперкар із кримінальним минулим — означає наразитися на нескінченні проблеми з реєстрацією та потенційні судові позови. Навіть величезний знижка не компенсує ризик отримати замість колекційного авто "токсичний" актив, що фігурує у базах даних Інтерполу.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про унікальний Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, який виставлять на аукціон. Це останній екземпляр лімітованої серії суперкара з пробігом усього 53 кілометри.

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