Полноприводный корейский спорткар провернул сразу четыре шатунных вкладыша. Вскрытие показало, что маслосъемные кольца полностью залегли, превратив турбомотор в пожирателя смазки.

Дорогостоящий финал корейского турбомотора. Канал I Do Cars разобрал 3,3-литровый V6 (G6DP Lambda) от полноприводного Kia Stinger 2019 года, который умер на отметке в 160 000 километров. Найти этот агрегат на разборках оказалось нереально. Ликвидность мертвых двигателей этой серии упала настолько, что свалки просто перестали отправлять их обратно, поэтому подопытный мотор пришлось забирать напрямую из дилерского центра, сообщает Motor1.

Смертельная «золотая пыль»

Вскрытие показало катастрофу. Двигатель провернул сразу четыре из шести шатунных вкладышей. Металлическая стружка наглухо забила масляный насос, а из натяжителя цепи ГРМ сочилась растертая в пыль баббитовая крошка. Автор видео метко окрестил эти блестки «запретным глиттером». Блестящая пудра плотным слоем покрыла головку блока и масляный поддон, превратив внутренности мотора в декоративную инсталляцию.

Видео дня

Несмотря на масштаб разрушений, вкладыши не расплавились и не приварились к шейкам коленвала. Двигатель все еще можно было провернуть от руки. Это говорит о том, что мотор умирал медленно. Корень проблемы крылся в маслосъемных кольцах. Они намертво залегли из-за толстого слоя нагара. Кольца перестали снимать смазку со стенок цилиндров, и V6 начал литрами гнать масло прямо в камеры сгорания. Началось хроническое масляное голодание.

Цена экономии на ТО

Причина залегания колец банальна — затянутые интервалы обслуживания. По регламенту Kia менять масло в Stinger нужно каждые 10 000 км (6 000 миль) в обычных условиях, а при тяжелой эксплуатации — и вовсе раз в 5 000 км. Судя по слою шлама, бывший владелец ездил от замены до замены по 15–16 тысяч километров, попутно игнорируя уровень на щупе. Появление посторонних стуков его тоже не смутило. Водитель просто доливал масло в стучащий мотор, пытаясь отсрочить неизбежное.

Цена халатности огромна. Контрактный 3,3-литровый Lambda V6 обойдется в сумму от 4000 до 6000 долларов, и это без учета дорогущих работ по снятию и установке полноприводной трансмиссии. На фоне этих цифр регулярная проверка щупа и замена качественного масла каждые 7-8 тысяч километров выглядит как идеальная страховка для 365-сильного корейского спорткара.

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