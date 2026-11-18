Японский автоконцерн признал критический дефект распределительных валов на 3,4-литровых моторах V6. Бракованная деталь лопается от нагрузок, провоцируя внезапную потерю мощности прямо на трассе.

Японский автогигант экстренно отзывает около 62 000 пикапов Toyota Tundra на американском рынке. Причина — критический заводской дефект распределительных валов, которые могут треснуть и развалиться прямо на ходу, сообщает Motor1.

Риск ДТП и потеря тяги

Проблема затрагивает исключительно негибридные версии пикапа 2022–2023 и 2025–2026 модельных годов. Под капотом этих машин стоит 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Брак кроется в неправильно изготовленном распредвале, деталь лопается от нагрузок, что приводит к мгновенной потере тяги. Поломка двигателя на трассовых скоростях катастрофически увеличивает риск серьезной аварии. Примечательно, что гибридные модификации i-Force Max, модели 2024 года и внедорожники Sequoia с тем же мотором в черный список не попали — туда бракованная партия деталей просто не дошла.

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Для Тойоты это уже не первая головная боль с новыми турбированными V6, ранее компания отзывала Tundra из-за металлической стружки, забытой в блоке цилиндров на этапе сборки. Новый отзыв никак не связан со старой проблемой, по оценкам японских инженеров, из 62 тысяч потенциально проблемных пикапов бракованный распредвал установлен примерно на 300 автомобилях, однако на сервис загонят всю партию для тотальной дефектовки.

Тотальная проверка у дилеров

Официальные уведомления начнут приходить владельцам только к середине января 2027 года. Дилеры вскроют клапанные крышки и проверят маркировку на металле, если распредвал окажется из проблемной производственной партии, узел заменят абсолютно бесплатно.

До старта кампании тысячам водителей придется ездить на свой страх и риск, либо превентивно пробивать VIN-номера своих автомобилей через горячую линию бренда, чтобы узнать, нужно ли им готовиться к серьезному ремонту.

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