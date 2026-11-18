Японський автоконцерн визнав наявність критичного дефекту розподільних валів у 3,4-літрових двигунах V6. Дефектна деталь розривається під дією навантажень, що призводить до раптової втрати потужності прямо на трасі.

Японський автогігант терміново відкликає близько 62 000 пікапів Toyota Tundra на американському ринку. Причина — критичний заводський дефект розподільних валів, які можуть тріснути й розвалитися прямо під час руху, повідомляє Motor1.

Ризик ДТП та втрата тяги

Проблема стосується виключно негібридних версій пікапа 2022–2023 та 2025–2026 модельних років. Під капотом цих автомобілів встановлено 3,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом. Дефект полягає в неправильно виготовленому розподільному валу: деталь руйнується під навантаженням, що призводить до миттєвої втрати тяги. Поломка двигуна на трасових швидкостях катастрофічно збільшує ризик серйозної аварії. Примітно, що гібридні модифікації i-Force Max, моделі 2024 року та позашляховики Sequoia з тим самим двигуном до чорного списку не потрапили — туди бракована партія деталей просто не дійшла.

Видео дня

Для "Тойоти" це вже не перша проблема з новими турбованими двигунами V6: раніше компанія відкликала "Tundra" через металеву стружку, залишену в блоці циліндрів на етапі складання. Новий відкликання жодним чином не пов'язаний зі старою проблемою; за оцінками японських інженерів, із 62 тисяч потенційно проблемних пікапів бракований розподільний вал встановлено приблизно на 300 автомобілях, проте на сервіс відправлять усю партію для повної перевірки на наявність дефектів.

Повна перевірка у дилерів

Офіційні повідомлення почнуть надходити власникам лише до середини січня 2027 року. Дилери відкриють кришки клапанів і перевірять маркування на металі; якщо розподільний вал виявиться з проблемної виробничої партії, вузол замінять абсолютно безкоштовно.

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