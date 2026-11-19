Kia планирует масштабное обновление модельного ряда — в 2028 году должны появиться новые поколения Carnival и Sorento, а к 2029 году компания может запустить производство водородной версии минивэна.

Об этом пишет издание The Korean Car Blog.

О планах южнокорейского автопроизводителя стало известно благодаря утечке внутреннего документа Комитета по стабильности занятости Kia. В нем раскрыты перспективы производства на заводах компании в Южной Корее на ближайшие несколько лет.

Одной из главных новинок станет Kia Carnival следующего поколения с индексом KA5. На заводе в Кванмьоне планируют выпускать полностью обновленную модель, в том числе гибридную версию, производство которой должно начаться в 2028 году. Прототип нового минивэна уже заметили во время испытаний в Южной Корее, хотя он пока использует кузов нынешнего поколения.

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Kia Carnival Фото: Kia

Еще более интересным пунктом плана стала водородная версия Carnival. Согласно документу, ее производство может начаться к 2029 году. Если замысел будет реализован, это станет первой серийной водородной моделью Kia. Скорее всего, она будет оснащена технологией топливных элементов Hyundai Motor Group, которая уже используется в новом водородном кроссовере Hyundai Nexo.

Еще одно важное изменение касается Kia Sorento. На заводе в Хвасоне в 2028 году планируется начать производство совершенно нового поколения кроссовера, в том числе с гибридной силовой установкой. Это опровергает предыдущие предположения о том, что модель может ограничиться еще одним обновлением нынешнего поколения.

Kia Sorento Фото: Kia

Sorento имеет особое значение для Kia на внутреннем рынке. В 2025 году этот кроссовер стал самым продаваемым автомобилем в Южной Корее.

Это же предприятие отвечает за производство пикапа Tasman. Во внутреннем документе речь идет о разработке технических усовершенствований модели и расширении ассортимента её модификаций. Среди возможных вариантов — внедорожник на базе Tasman, о разработке которого Kia уже сообщала ранее. Компания также рассматривала возможность создания гибридной и полностью электрической версий пикапа.

На заводе в Кванджу готовятся к производству ещё одной новинки — Kia EV7. Это будет среднеразмерный электрический кроссовер, который впервые получит такое обозначение в модельном ряду бренда. Там же в 2028 году планируют выпускать обновленную версию коммерческого грузовика Bongo.

Kia EV6 Фото: Kia

Изменения коснутся и предприятия в Ханаме. Kia планирует прекратить производство крупных автобусов на этом предприятии и переоборудовать его для выпуска военной техники. Завод будет специализироваться на новых военных автомобилях и моделях, созданных на их базе.

Таким образом, Kia готовит масштабную реорганизацию производства в Южной Корее. В ближайшие годы компания планирует обновить две ключевые модели, расширить линейку электромобилей и выйти в сегмент серийных водородных автомобилей.

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