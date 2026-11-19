Kia планує масштабне оновлення модельного ряду — у 2028 році мають з'явитися нові покоління Carnival і Sorento, а до 2029-го компанія може запустити виробництво водневої версії мінівена.

Про це пише видання The Korean Car Blog.

Про плани південнокорейського автовиробника стало відомо завдяки витоку внутрішнього документа Комітету зі стабільності зайнятості Kia. У ньому розкрито перспективи виробництва на заводах компанії в Південній Кореї на найближчі кілька років.

Однією з головних новинок стане Kia Carnival наступного покоління з індексом KA5. На підприємстві в Кванмьоні планують випускати повністю оновлену модель, зокрема гібридну версію, виробництво якої має розпочатися у 2028 році. Прототип нового мінівена вже помітили під час випробувань у Південній Кореї, хоча він поки використовує кузов нинішнього покоління.

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Kia Carnival Фото: Kia

Ще цікавішим пунктом плану стала воднева версія Carnival. Згідно з документом, її виробництво можуть розпочати до 2029 року. Якщо задум реалізують, це буде перша серійна воднева модель Kia. Найімовірніше, вона отримає технологію паливних елементів Hyundai Motor Group, яку вже використовують у новому водневому кросовері Hyundai Nexo.

Ще одна важлива зміна стосується Kia Sorento. На заводі в Хвасоні у 2028 році планують розпочати виробництво повністю нового покоління кросовера, зокрема з гібридною силовою установкою. Це спростовує попередні припущення про те, що модель може обмежитися ще одним оновленням нинішнього покоління.

Kia Sorento Фото: Kia

Sorento має особливе значення для Kia на домашньому ринку. У 2025 році кросовер став найбільш продаваним автомобілем у Південній Кореї.

Це ж підприємство відповідає за виробництво пікапа Tasman. У внутрішньому документі йдеться про опрацювання технічних удосконалень моделі та розширення кількості її модифікацій. Серед можливих варіантів — позашляховик на базі Tasman, про розробку якого Kia вже повідомляла раніше. Компанія також розглядала можливість створення гібридної та повністю електричної версій пікапа.

На заводі в Кванджу готуються до виробництва ще однієї новинки — Kia EV7. Це буде середньорозмірний електричний кросовер, який уперше отримає таке позначення в модельному ряду бренду. Там само у 2028 році планують випускати оновлену версію комерційної вантажівки Bongo.

Kia EV6 Фото: Kia

Зміни торкнуться й підприємства в Ханам. Kia планує припинити виробництво великих автобусів на цьому майданчику та переобладнати його під випуск військової техніки. Завод спеціалізуватиметься на нових військових автомобілях і похідних від них моделях.

Таким чином, Kia готує масштабну перебудову виробництва в Південній Кореї. Найближчими роками компанія планує оновити два ключові автомобілі, розширити електричну лінійку та вийти в сегмент серійних водневих авто.

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