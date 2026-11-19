Не сумма ущерба, нанесённого автомобилю, а последствия для людей определяют, чем обернётся авария для водителя. Если пострадавших нет, дело остаётся административным, но травмы средней тяжести переводят ДТП уже в плоскость уголовного производства.

Ответственность водителя после ДТП зависит не только от обстоятельств столкновения, но прежде всего от того, пострадали ли люди. Об этом отмечают юристы еженедельника "Дорожный адвокат".

Решающее значение имеет степень тяжести телесных повреждений — она устанавливается по результатам медицинского обследования и экспертизы.

Когда всё ограничивается штрафом

Если никто не получил травм, а повреждены лишь транспортные средства, дорожные знаки, заборы или иное имущество, дело рассматривается по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водителю грозит штраф или лишение права управления транспортным средством на определенный срок.

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Именно отсутствие пострадавших является одним из главных условий, при которых аварию можно оформить по европротоколу, не вызывая полицию.

Когда наступает уголовная ответственность

Если человек получил телесные повреждения средней тяжести или тяжкие травмы либо погиб, ответственность может наступать уже по статье 286 Уголовного кодекса.

То есть даже незначительное, на первый взгляд, столкновение может обернуться иначе: жалобы пассажира или другого участника на боль игнорировать нельзя. Перелом руки или сотрясение мозга становятся основанием для проверки обстоятельств ДТП и назначения экспертизы.

Наказание зависит от тяжести последствий. В наиболее серьезных случаях, в частности, когда в результате аварии погибло несколько человек, наказание может достигать десяти лет лишения свободы.

Что делать водителю на месте происшествия

Юристы советуют не покидать место аварии и не пытаться самостоятельно оценивать, насколько серьезны травмы других участников. Если кто-то жалуется на боль или плохое самочувствие, нужно вызвать скорую помощь.

Также важно сообщить в полицию, зафиксировать обстоятельства столкновения и оказать помощь пострадавшим. Дальнейшее рассмотрение дела может предполагать взаимодействие со следователями, адвокатами и судом.

Главная грань между административной и уголовной ответственностью проходит, следовательно, не по сумме ущерба, нанесенного автомобилю, а по последствиям для людей. Именно поэтому даже после, казалось бы, незначительной аварии не стоит пренебрегать медицинской помощью и надлежащим оформлением происшествия.

Ранее сообщалось, что оформить ДТП без полиции и бумажных бланков теперь можно в смартфоне — через сервис "Европротокол в Дії". Если водители не спорят об обстоятельствах аварии, вызов патрульных и бумажный бланк больше не нужны.

Также сообщалось, что в 2026 году за третье вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация транспортного средства и лишение права управления на срок до десяти лет.