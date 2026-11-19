Не сума пошкоджень автомобіля, а наслідки для людей визначають, чим обернеться аварія для водія. Якщо постраждалих немає, справа залишається адміністративною, але травми середньої тяжкості переводять ДТП уже в площину кримінального провадження.

Залежить відповідальність водія після ДТП не лише від обставин зіткнення, а насамперед від того, чи постраждали люди. На цьому наголошують юристи тижневика "Дорожній адвокат".

Вирішальне значення має ступінь тяжкості тілесних ушкоджень – його встановлюють за результатами медичного обстеження та експертизи.

Коли все обмежується штрафом

Якщо травм не дістав ніхто, а пошкоджені лише транспортні засоби, дорожні знаки, паркани чи інше майно, справу розглядають за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водієві загрожує штраф або позбавлення права керування на певний строк.

Саме відсутність травмованих є однією з головних умов, за яких аварію можна оформити європротоколом, не викликаючи поліцію.

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Коли починається кримінальна відповідальність

Якщо людина дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості чи тяжкі травми або загинула, відповідальність може наставати вже за статтею 286 Кримінального кодексу.

Тобто навіть незначне на перший погляд зіткнення здатне обернутися інакше: скарги пасажира або іншого учасника на біль ігнорувати не можна. Перелом руки чи струс мозку стають підставою для перевірки обставин ДТП і призначення експертизи.

Покарання залежить від тяжкості наслідків. У найсерйозніших випадках, зокрема, коли в аварії загинуло кілька людей, санкція може сягати десяти років позбавлення волі.

Що робити водієві на місці

Юристи радять не залишати місце аварії й не намагатися самостійно оцінювати, наскільки серйозні травми інших учасників. Якщо хтось скаржиться на біль чи погане самопочуття, потрібно викликати швидку допомогу.

Важливо також повідомити поліцію, зафіксувати обставини зіткнення та надати допомогу потерпілим. Подальший розгляд може передбачати роботу зі слідчими, адвокатами й судом.

Головна межа між адміністративною та кримінальною відповідальністю проходить, отже, не за сумою пошкоджень автомобіля, а за наслідками для людей. Саме тому навіть після дрібної на вигляд аварії не варто нехтувати медичною допомогою та належним оформленням події.

Раніше повідомлялося, що оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна у смартфоні – через сервіс "Європротокол у Дії". Якщо водії не сперечаються щодо обставин аварії, виклик патрульних і паперовий бланк більше не потрібні.

Також повідомлялося, що у 2026 році за третє керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння передбачено штраф у 51 тисячу гривень, конфіскацію транспортного засобу та позбавлення права керування на строк до десяти років.