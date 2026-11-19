Mercedes-Benz впервые выставит на открытый аукцион экспериментальный суперкар C 111-II 1970 года. Стоимость уникального прототипа оценивается в более чем 27,5 млн долларов, а следующей возможности приобрести подобный автомобиль может не представиться до 2052 года.

Об этом пишет издание Autoblog.

Речь идет об автомобиле с внутренним обозначением Car 33 — третьем экземпляре второго поколения C 111. Всего в рамках экспериментальной программы Mercedes-Benz изготовила лишь 17 таких прототипов, из которых до наших дней сохранилось 13. Все они до сих пор находятся в собственности автопроизводителя.

Аукцион состоится 3 февраля 2027 года в парижском Лувре. За организацию торгов будет отвечать RM Sotheby's, которая предварительно оценивает автомобиль в более чем 27,5 млн долларов. Речь идет именно об ожидаемой стоимости, а не о гарантированной цене продажи.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Эта продажа имеет особое значение для коллекционеров, ведь Mercedes-Benz взяла на себя юридическое обязательство не выставлять на продажу другие экземпляры C 111 как минимум в течение 25 лет. Поэтому следующая возможность приобрести один из этих прототипов может появиться только в 2052 году.

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Mercedes-Benz C 111-II получил роторный двигатель мощностью 345 к. с.

Экспериментальный C 111 впервые был представлен в 1969 году. Автомобиль привлекал внимание клиновидным кузовом, дверями типа "крыло чайки" и необычной силовой установкой, расположенной посередине.

Экземпляр, который будет выставлен на аукцион, оснащен 2,4-литровым четырехроторным двигателем Ванкеля мощностью 345 к. с. Он работает в паре с пятиступенчатой трансмиссией ZF transaxle.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Несмотря на массу всего 1239 кг, суперкар мог разгоняться до 299 км/ч. На разгон с места до 100 км/ч ему хватало 4,8 секунды. Для экспериментального автомобиля, разработанного более полувека назад, это были впечатляющие показатели.

C 111 был не просто демонстрацией возможностей инженеров Mercedes-Benz. Его использовали в качестве передвижной лаборатории для испытания новых технологий, в частности антиблокировочной системы тормозов ABS.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Несмотря на интерес со стороны потенциальных покупателей, серийное производство этой модели так и не началось. Среди причин были экологические ограничения, высокая себестоимость производства и нефтяной кризис 1973 года.

Куда пойдут деньги от продажи суперкара

У Mercedes-Benz уже есть опыт продажи чрезвычайно редких автомобилей из своей исторической коллекции. В 2022 году компания продала Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года за 143 млн долларов, установив рекорд стоимости автомобиля на аукционе.

На этот раз вырученные средства будут направлены на финансирование проекта Mercedes-Benz Museum 2.0 в Штутгарте. Он предусматривает модернизацию музейного пространства и создание его цифровой версии, благодаря которой коллекция станет доступной для людей со всего мира.

Для Mercedes-Benz этот аукцион станет возможностью не только продать один из самых известных экспериментальных автомобилей, но и поддержать развитие собственного музея. Для коллекционеров же это редкий шанс приобрести прототип, который десятилетиями оставался недоступным даже для самых богатых покупателей.

В США ранее создали копию Ferrari 250 GTO 1962 года на базе Mazda MX-5.

Кроме того, Фокус писал о коллекции необычных модифицированных Chevrolet Corvette 1970-х годов, которые готовят к продаже на аукционе.