Mercedes-Benz уперше виставить на відкритий аукціон експериментальний суперкар C 111-II 1970 року. Вартість унікального прототипу оцінюють у понад $27,5 млн, а наступної нагоди придбати подібний автомобіль може не бути до 2052 року.

Про це пише видання Autoblog.

Йдеться про автомобіль із внутрішнім позначенням Car 33 — третій екземпляр другого покоління C 111. Загалом у межах експериментальної програми Mercedes-Benz виготовила лише 17 таких прототипів, з яких до наших днів збереглося 13. Усі вони досі перебувають у власності автовиробника.

Аукціон відбудеться 3 лютого 2027 року в паризькому Луврі. За організацію торгів відповідатиме RM Sotheby's, яка попередньо оцінює автомобіль у понад $27,5 млн. Це саме очікувана вартість, а не гарантована ціна продажу.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Продаж має особливе значення для колекціонерів, адже Mercedes-Benz взяла на себе юридичне зобов'язання не виставляти на продаж інші екземпляри C 111 щонайменше протягом 25 років. Тому наступна можливість придбати один із цих прототипів може з'явитися лише у 2052 році.

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Mercedes-Benz C 111-II отримав роторний двигун потужністю 345 к. с.

Експериментальний C 111 уперше показали у 1969 році. Автомобіль привертав увагу клиноподібним кузовом, дверима типу "крило чайки" та незвичайною силовою установкою, розташованою посередині.

Примірник, який виставлять на торги, оснащений 2,4-літровим чотирироторним двигуном Ванкеля потужністю 345 к. с. Він працює в парі з п'ятиступеневою трансмісією ZF transaxle.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Попри масу лише 1239 кг, суперкар міг розганятися до 299 км/год. На прискорення з місця до 100 км/год йому вистачало 4,8 секунди. Для експериментального автомобіля, розробленого понад пів століття тому, це були вражаючі показники.

C 111 був не просто демонстрацією можливостей інженерів Mercedes-Benz. Його використовували як пересувну лабораторію для випробування нових технологій, зокрема антиблокувальної системи гальм ABS.

1970 Mercedes-Benz C 111-II Фото: RM Sotheby's

Попри інтерес потенційних покупців, серійне виробництво моделі так і не розпочалося. Серед причин були екологічні обмеження, висока собівартість виготовлення та нафтова криза 1973 року.

Куди спрямують гроші від продажу суперкара

Mercedes-Benz уже має досвід продажу надзвичайно рідкісних автомобілів зі своєї історичної колекції. У 2022 році компанія продала Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року за $143 млн, встановивши рекорд вартості автомобіля на аукціоні.

Цього разу виручені кошти спрямують на фінансування проєкту Mercedes-Benz Museum 2.0 у Штутгарті. Він передбачає модернізацію музейного простору та створення його цифрової версії, завдяки якій колекція стане доступною для людей з усього світу.

Для Mercedes-Benz цей аукціон стане можливістю не лише продати один із найвідоміших експериментальних автомобілів, а й підтримати розвиток власного музею. Для колекціонерів же це рідкісний шанс отримати прототип, який десятиліттями залишався недоступним навіть для найбагатших покупців.

У США раніше створили репліку Ferrari 250 GTO 1962 року на базі Mazda MX-5.

Крім того, Фокус писав про колекцію незвичайних модифікованих Chevrolet Corvette 1970-х років, які готують до продажу на аукціоні.