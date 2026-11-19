Легендарный спайдер F355 GTS установил абсолютный рекорд стоимости на аукционе в Бирмингеме. Покупатель отдал более полумиллиона долларов за янгтаймер, принадлежавший экс-ведущему Top Gear.

Легендарный автомобиль Джереми Кларксона пустили с молотка за рекордную сумму. Знаменитый красный спорткар Ferrari F355 GTS 1996 года выпуска, который экс-ведущий Top Gear когда-то называл «величайшей машиной в мире», ушел новому владельцу за феноменальные 405 000 фунтов стерлингов (около 22 миллионов гривен по актуальному курсу), сообщает Motor1.

Переплата за звездное имя

Торги прошли в Бирмингеме на аукционе Iconic Auctioneers. Итоговый ценник в полмиллиона долларов установил абсолютный мировой рекорд для этой модели. И это при том, что еще в прошлом году этот же самый автомобиль не смогли продать даже за половину нынешней стоимости. Покупатель переплатил не за идеальное техническое состояние, а за безупречную историю. Кларксон приобрел этот 380-сильный спайдер новым, долго мучился с выбором цвета и в итоге остановился на классическом оттенке Rosso Corsa со светлым кожаным салоном Crema.

Видео дня

Обслуживание по цене кроссовера

Под капотом F355 стоит 3,5-литровый атмосферный V8 с пятиклапанной архитектурой цилиндров. Мотор работает в паре с классической открытой кулисой шестиступенчатой «механики». Для украинских автолюбителей такая машина — абсолютный эксклюзив. В Украине подобные янгтаймеры оседают исключительно в закрытых частных коллекциях, так как их обслуживание требует колоссальных бюджетов.

Главная боль владельцев модели F355 — обязательное снятие двигателя для банальной замены ремня ГРМ каждые 3–5 лет. Эта процедура на специализированных СТО может обойтись в стоимость подержанного Renault Duster. К тому же модель печально известна трескающимися выпускными коллекторами и «липким» пластиком кнопок в салоне, который плавится от времени.

От любви до ненависти

За четыре года владения Кларксон проехал на итальянском суперкаре всего около 10 тысяч километров. Со временем щенячий восторг сменился разочарованием: британский журналист признался, что кузов тарга (открытая крыша) и банальный красный цвет были его фатальной ошибкой. В 2000 году ведущий просто избавился от машины, разыграв ее среди читателей своей колонки в Sunday Times. Несмотря на такую нелюбовь первого владельца, культовый статус Кларксона позволил обычному F355 уйти с молотка по цене современных флагманских гиперкаров.

Напомним, что недавно мы писали про первый электромобиль Ferrari Luce, который ушел с молотка за баснословные 40 миллионов долларов. Электрический лифтбэк, дизайн которого разрабатывал бывший гуру Apple Джони Айв, стал самым дорогим новым авто в истории итальянской марки.

А также Фокус публиковал рейтинг самых надежных автомобилей 2026 года. Эксперты выделили модели от брендов Honda, Toyota, Hyundai и Lexus, которые отличаются рекордной долговечностью и без проблем могут прослужить своим владельцам более 10 лет.