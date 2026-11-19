Легендарний спайдер F355 GTS встановив абсолютний рекорд вартості на аукціоні в Бірмінгемі. Покупець заплатив понад півмільйона доларів за "янгтаймер", що належав колишньому ведучому Top Gear.

Легендарний автомобіль Джеремі Кларксона продали з аукціону за рекордну суму. Знаменитий червоний спорткар Ferrari F355 GTS 1996 року випуску, який екс-ведучий Top Gear колись називав "найкращою машиною у світі", перейшов до нового власника за феноменальні 405 000 фунтів стерлінгів (близько 22 мільйонів гривень за поточним курсом), повідомляє Motor1.

Переплата за ім'я зірки

Торги відбулися в Бірмінгемі на аукціоні Iconic Auctioneers. Кінцева ціна у півмільйона доларів стала абсолютним світовим рекордом для цієї моделі. І це при тому, що ще минулого року цей самий автомобіль не змогли продати навіть за половину нинішньої вартості. Покупець переплатив не за ідеальний технічний стан, а за бездоганну історію. Кларксон придбав цей 380-сильний спайдер новим, довго мучився з вибором кольору і в підсумку зупинився на класичному відтінку Rosso Corsa зі світлим шкіряним салоном Crema.

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Обслуговування за ціною кросовера

Під капотом F355 встановлено 3,5-літровий атмосферний V8 із п’ятиклапанною архітектурою циліндрів. Двигун працює в парі з класичною шестиступінчастою механічною коробкою передач із відкритою кулісою. Для українських автолюбителів така машина — абсолютний ексклюзив. В Україні подібні янгтаймери опиняються виключно в закритих приватних колекціях, оскільки їхнє обслуговування вимагає колосальних бюджетів.

Головна проблема власників моделі F355 — обов’язкове зняття двигуна для банальної заміни ременя ГРМ кожні 3–5 років. Ця процедура на спеціалізованих СТО може коштувати стільки ж, скільки коштує вживаний Renault Duster. До того ж модель сумно відома випускними колекторами, що тріскаються, та "липким" пластиком кнопок у салоні, який з часом плавиться.

Від кохання до ненависті

За чотири роки володіння Кларксон проїхав на італійському суперкарі всього близько 10 тисяч кілометрів. Згодом дитячий захват змінився розчаруванням: британський журналіст зізнався, що кузов тарга (відкритий дах) і банальний червоний колір стали його фатальною помилкою. У 2000 році ведучий просто позбувся машини, розігравши її серед читачів своєї колонки в Sunday Times. Незважаючи на таку неприязнь першого власника, культовий статус Кларксона дозволив звичайному F355 піти з молотка за ціною сучасних флагманських гіперкарів.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про перший електромобіль Ferrari Luce, який пішов з молотка за неймовірні 40 мільйонів доларів. Електричний ліфтбек, дизайн якого розробляв колишній гуру Apple Джоні Айв, став найдорожчим новим авто в історії італійської марки.

Крім того, видання Фокус опублікувало рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 року. Експерти виділили моделі таких брендів, як Honda, Toyota, Hyundai та Lexus, які вирізняються рекордною довговічністю і без проблем можуть прослужити своїм власникам понад 10 років.