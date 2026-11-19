Риск удара током на зарядке: BMW экстренно отзывает флагманские электромобили i5 и i7
Баварский автогигант обнаружил критический сбой в программном обеспечении. Из-за ошибки на заводе сотни премиальных седанов получили тестовую прошивку, которая некорректно управляет высоковольтным портом.
Компания BMW объявила экстренную отзывную кампанию для своих флагманских электромобилей. Владельцы новых седанов i5 и i7 рискуют получить удар током при подключении автомобиля к зарядной станции. Причиной стал сбой на сборочной линии, из-за которого в машины загрузили сырое тестовое программное обеспечение вместо финальной прошивки. Пока проблема зафиксирована только на рынке США, сообщает Autoblog.
Тестовый софт и опасность на зарядке
Обычно отзывы электрокаров связаны с перегревом ячеек или риском возгорания батареи. В этот раз проблема кроется исключительно в программном коде. В начале октября компания TE Connectivity, поставляющая высоковольтные компоненты для баварцев, обнаружила несоответствие спецификациям. Расследование NHTSA (Национального управления безопасностью движения на трассах США) показало, что тестовая прошивка некорректно управляет протоколами зарядки.
В редких случаях этот сбой отключает защитные алгоритмы порта, создавая прямую угрозу поражения электрическим током при контакте с пистолетом зарядной станции. Баварский автогигант поспешил успокоить клиентов: на данный момент не зафиксировано ни одного случая травмирования. Отзыв затрагивает очень узкую партию из 286 автомобилей, произведенных в период с мая по июль 2026 года. В черный список попали 236 экземпляров BMW i5 (версии eDrive40, xDrive40 и заряженная M60) и 50 флагманских седанов i7 (модификации 50 xDrive и 60 xDrive).
Что делать украинским владельцам «серых» BMW
Новые электрические седаны BMW активно завозятся в страну серыми дилерами и перегонщиками из США. Если вы недавно приобрели американский i5 или i7, эксперты настоятельно не рекомендуют подключать машину к мощным терминалам быстрой зарядки постоянным током (DC) до выяснения статуса вашего VIN-кода в базе NHTSA.
Проблема решается абсолютно бесплатно путем банального обновления программного обеспечения у официального дилера. Однако BMW пока не подтвердила, можно ли «залить» этот патч по воздуху (OTA-обновление). Владельцам придется физически доставить автомобиль на сервис. В украинских реалиях с постоянными перепадами напряжения в сетях и кустарными зарядными станциями рисковать с бракованным софтом категорически не стоит — высоковольтная архитектура ошибок не прощает. Письма счастья американским клиентам начнут рассылать 25 декабря 2026 года.
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