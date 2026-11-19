Баварський автогігант виявив критичну помилку в програмному забезпеченні. Через цю помилку на заводі сотні преміальних седанів отримали тестову прошивку, яка некоректно керує високовольтним портом.

Компанія BMW оголосила про екстрену кампанію з відкликання своїх флагманських електромобілів. Власники нових седанів i5 та i7 ризикують отримати удар струмом під час підключення автомобіля до зарядної станції. Причиною став збій на складальній лінії, через який у машини завантажили сире тестове програмне забезпечення замість фінальної прошивки. Поки що проблема зафіксована лише на ринку США, повідомляє Autoblog.

Тестове програмне забезпечення та небезпека під час заряджання

Зазвичай відгуки про електромобілі пов’язані з перегріванням елементів або ризиком загоряння акумулятора. Цього разу проблема полягає виключно в програмному коді. На початку жовтня компанія TE Connectivity, яка постачає високовольтні компоненти для баварців, виявила невідповідність технічним вимогам. Розслідування NHTSA (Національного управління з безпеки дорожнього руху США) показало, що тестова прошивка некоректно керує протоколами заряджання.

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У рідкісних випадках цей збій вимикає захисні алгоритми порту, створюючи пряму загрозу ураження електричним струмом при контакті з пістолетом зарядної станції. Баварський автогігант поспішив заспокоїти клієнтів: на даний момент не зафіксовано жодного випадку травмування. Відкликання стосується дуже невеликої партії з 286 автомобілів, вироблених у період з травня по липень 2026 року. До чорного списку потрапили 236 екземплярів BMW i5 (версії eDrive40, xDrive40 та M60) і 50 флагманських седанів i7 (модифікації 50 xDrive та 60 xDrive).

Що робити українським власникам "сірих" BMW

Нові електричні седани BMW активно ввозяться в країну "сірими" дилерами та перегонниками зі США. Якщо ви нещодавно придбали американський i5 або i7, експерти настійно не рекомендують підключати автомобіль до потужних терміналів швидкої зарядки постійним струмом (DC) до з’ясування статусу вашого VIN-коду в базі NHTSA.

Проблема вирішується абсолютно безкоштовно шляхом звичайного оновлення програмного забезпечення в офіційного дилера. Однак BMW поки що не підтвердила, чи можна "завантажити" цей патч бездротовим способом (OTA-оновлення). Власникам доведеться особисто доставити автомобіль на сервіс. В українських реаліях із постійними перепадами напруги в мережах та саморобними зарядними станціями ризикувати з бракованим програмним забезпеченням категорично не варто — високовольтна архітектура помилок не прощає. Листи щастя американським клієнтам почнуть розсилати 25 грудня 2026 року.

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