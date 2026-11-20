Hyundai представила Elantra восьмого поколения с новым дизайном, увеличенными габаритами и более современной мультимедийной системой. Бензиновая версия выйдет первой, а гибридная появится позже как модель 2028 года.

Об этом пишет издание Autoblog.

Новое поколение Hyundai Elantra дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе. Седан получил более мощный кузов, обновленный интерьер и расширенный набор технологий. Производитель также подготовил два варианта силовых установок, которые появятся на рынке не одновременно.

Обновление должно помочь модели сохранить положительную динамику продаж в США. За первые десять месяцев 2026 года американцы приобрели 140 614 Hyundai Elantra – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в октябре было продано 12011 автомобилей, что на 17% превышает прошлогодний показатель.

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В дизайне Elantra 2027 использовали новую стилистику Art of Steel. Автомобиль получил более острые линии кузова, более массивные колесные арки, измененный капот и новую решетку радиатора. Спереди установили светотехнику H-Edge, а заднюю часть оформили вертикальными фонарями с четкой световой графикой.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Седан заметно увеличился в размерах. Его длина теперь составляет 479,6 см, ширина – 185,4 см, а колесная база достигает 275,1 см. По сравнению с предыдущей моделью автомобиль стал длиннее 8,6 см, а расстояние между осями увеличилось на 3 см.

Изменения положительно сказались на пространстве в салоне. Для пассажиров заднего ряда предусмотрено 99,3 см пространства для ног и 96 см над головой. Объем багажника составляет 478,5 литра.

Интерьер Hyundai Elantra тоже полностью переделали. Центральное место на передней панели занимает 12,9-дюймовый Full HD сенсорный экран. Производитель оставил физические кнопки для основных функций, а информационный дисплей сделал компактнее.

Мультимедийная система Pleos Connect работает на базе Android Automotive OS. Она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Bluelink, Wi-Fi-раздачу интернета и обновление программного обеспечения через сеть. Предусмотрен и голосовой помощник Gleo AI, позволяющий управлять отдельными функциями с помощью команд.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Среди дополнительного оборудования – цифровой ключ Digital Key 2 Premium, две беспроводные зарядки для смартфонов и аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками. Комплекс помощи водителю Hyundai SmartSense включает системы предотвращения столкновений, контроля слепых зон, удержания в полосе движения и мониторинга состояния водителя.

На старте продаж Hyundai Elantra 2027 будут предлагать с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 179 Нм. Он работает в паре с бесступенчатой коробкой Intelligent Variable Transmission с системой Shiftronic. Заявленный средний расход горючего составляет до 6,7 л/100 км.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Гибридная версия появится позже под названием Hyundai Elantra 2028. Она объединит 1,6-литровый бензиновый двигатель, электромотор и шестиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Суммарная мощность установки составит 155 л.с., а заявленная экономичность – до 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

Гибрид получит подрулевой лепесток для настройки рекуперативного торможения. Эта система позволяет регулировать интенсивность замедления автомобиля во время отпуска педали акселератора и возврата энергии к аккумулятору.

В США бензиновую Elantra будут продавать в комплектациях SE, SEL Sport и Limited. Для гибридной модификации предусмотрены версии SE Blue, SEL Sport Hybrid и Limited Hybrid.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Hyundai пока не раскрыла цены, точные даты начала продаж в США и окончательные показатели экономичности, которые должны пройти сертификацию EPA. Первой на рынок выйдет бензиновая версия, в то время как гибрид придется ждать до следующего модельного года.

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