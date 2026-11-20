Hyundai представила Elantra восьмого покоління з новим дизайном, збільшеними габаритами та сучаснішою мультимедійною системою. Бензинова версія вийде першою, а гібридна з'явиться пізніше як модель 2028 року.

Про це пише видання Autoblog.

Нове покоління Hyundai Elantra дебютувало на автосалоні в Лос-Анджелесі. Седан отримав більш масивний кузов, оновлений інтер'єр і розширений набір технологій. Виробник також підготував два варіанти силових установок, які з'являться на ринку не одночасно.

Оновлення має допомогти моделі зберегти позитивну динаміку продажів у США. За перші десять місяців 2026 року американці придбали 140 614 Hyundai Elantra — на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у жовтні було продано 12 011 автомобілів, що на 17% перевищує торішній показник.

У дизайні Elantra 2027 року використали нову стилістику Art of Steel. Автомобіль отримав гостріші лінії кузова, масивніші колісні арки, змінений капот і нову решітку радіатора. Спереду встановили світлотехніку H-Edge, а задню частину оформили вертикальними ліхтарями з виразною світловою графікою.

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Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Седан помітно збільшився в розмірах. Його довжина тепер становить 479,6 см, ширина — 185,4 см, а колісна база сягає 275,1 см. Порівняно з попередньою моделлю автомобіль став довшим на 8,6 см, а відстань між осями збільшилася на 3 см.

Зміни позитивно позначилися на просторі в салоні. Для пасажирів заднього ряду передбачено 99,3 см простору для ніг і 96 см над головою. Об'єм багажника становить 478,5 літра.

Інтер'єр Hyundai Elantra також повністю переробили. Центральне місце на передній панелі займає 12,9-дюймовий Full HD сенсорний екран. Виробник залишив фізичні кнопки для основних функцій, а інформаційний дисплей зробив компактнішим.

Мультимедійна система Pleos Connect працює на базі Android Automotive OS. Вона підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, сервіси Bluelink, Wi-Fi-роздачу інтернету й оновлення програмного забезпечення через мережу. Передбачений і голосовий помічник Gleo AI, який дозволяє керувати окремими функціями за допомогою команд.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Серед додаткового обладнання — цифровий ключ Digital Key 2 Premium, дві бездротові зарядки для смартфонів і аудіосистема Bang & Olufsen із 12 динаміками. Комплекс допомоги водієві Hyundai SmartSense включає системи запобігання зіткненням, контролю сліпих зон, утримання в смузі руху та моніторингу стану водія.

На старті продажів Hyundai Elantra 2027 року пропонуватимуть із 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 147 к. с. і крутним моментом 179 Нм. Він працює в парі з безступеневою трансмісією Intelligent Variable Transmission із системою Shiftronic. Заявлена середня витрата пального становить до 6,7 л/100 км.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Гібридна версія з'явиться пізніше під назвою Hyundai Elantra 2028. Вона поєднає 1,6-літровий бензиновий двигун, електромотор і шестиступеневу роботизовану трансмісію з двома зчепленнями. Сумарна потужність установки становитиме 155 к. с., а заявлена економічність — до 4,4 л/100 км у змішаному циклі.

Гібрид отримає підкермові пелюстки для налаштування рекуперативного гальмування. Ця система дає змогу регулювати інтенсивність уповільнення автомобіля під час відпускання педалі акселератора та повернення енергії до акумулятора.

У США бензинову Elantra продаватимуть у комплектаціях SE, SEL Sport і Limited. Для гібридної модифікації передбачені версії SE Blue, SEL Sport Hybrid і Limited Hybrid.

Hyundai Elantra 2027 Фото: Hyundai

Hyundai поки не розкрила ціни, точні дати початку продажів у США та остаточні показники економічності, які мають пройти сертифікацію EPA. Першою на ринок вийде бензинова версія, тоді як гібрид доведеться чекати до наступного модельного року.

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