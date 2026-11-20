Британские инженеры переоборудовали победителя Ле-Мана 1993 года для езды по обычным улицам. Спорткар получил номерные знаки, сохранив трековую подвеску и спартанский карбоновый салон.

Британские инженеры выдали номерные знаки чистому гоночному болиду. Победитель соревнований «24 часа Ле-Мана» 1993 года — трековый Jaguar XJ220C-LM с номером шасси 002 — прошел процедуру технической адаптации для легальной езды по городским улицам, сообщает Motor1.

В начале девяностых базовая версия XJ220 навязывала жесткую конкуренцию Bugatti EB110 и McLaren F1. Оценочная стоимость этого конкретного переделанного экземпляра достигает 6 миллионов долларов (около 240 миллионов гривен).

В Украине эксплуатация такой техники невозможна. Клиренс прототипа и жесткая трековая подвеска не выдержат качества региональных трасс. Таможенное оформление гоночного шасси без стандартных сертификатов превратится в юридический тупик. Подобные машины всегда оседают в закрытых отапливаемых ангарах коллекционеров.

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Заднеприводный автомобиль весит всего 1125 килограммов. Заводские алюминиевые панели заменили на элементы из композитного карбон-кевлара. Стандартный дорожный XJ220 выдавал 542 лошадиные силы. Трековый вариант получил доработанный 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, форсированный до 850 л.с. Внутри нет привычной кожаной отделки — водителя окружает структурный карбон гоночного кокпита.

Сам болид имеет сложную историю. В 1993 году экипаж пришел первым в своем классе на марафоне в Ле-Мане. Позже организаторы аннулировали результаты из-за скандала вокруг отсутствия каталитических нейтрализаторов. После короткого пребывания в британском музее машина пополнила личный автопарк султана Брунея.

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