Влетят в копейку в 2026 году: три пикапа, которые могут превратить покупку в финансовый кошмар

В 2026 году эксперты советуют внимательно подойти к выбору пикапа, поскольку некоторые модели могут оказаться невыгодными из-за затрат на топливо, ремонт и потерю стоимости. В список автомобилей, от покупки которых предостерегают специалисты, вошли Honda Ridgeline, Nissan Frontier и Ram 1500.

Издание GOBankingRates проанализировало особенности трёх пикапов, которые могут не оправдать ожиданий покупателей, несмотря на свои преимущества и обновления.

Honda Ridgeline 2026 года

Стоимость — от 42 090 до 49 645 долларов (примерно 1,8–2,2 млн гривен)

Honda Ridgeline отличается плавностью хода, комфортным салоном и простотой управления, благодаря чему больше напоминает внедорожник, чем традиционный пикап. Однако модель уступает конкурентам по возможностям буксировки и езды по бездорожью, а расход топлива на уровне 21 миль на галлон (примерно 11,2 л/100 км) и цена могут сделать её не самым лучшим выбором.

Honda Ridgeline 2026 Фото: Honda

Автомобиль подойдет тем, кому не нужно перевозить тяжелые грузы, однако эксперты обращают внимание на возможное прекращение его производства из-за падения продаж, особенно на фоне усиления конкуренции со стороны Ford Maverick.

Видео дня

Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан пояснил, что это может повлиять на доступность запчастей и стоимость Ridgeline на вторичном рынке.

Nissan Frontier 2026 года

Стоимость — от 33 845 до 44 065 долларов (примерно 1,5–1,9 млн гривен)

Обновленный Nissan Frontier получил дополнительные системы помощи водителю и более комфортные сиденья, однако технических изменений в силовой установке не предусмотрено. Это вызывает беспокойство, ведь предыдущие версии модели подвергались критике за шумную работу двигателя и высокий расход топлива.

Nissan Frontier 2026 года Фото: Nissan

Несмотря на удобные физические кнопки и переключатели, пикап уступает конкурентам по качеству отделки салона и буксировочным возможностям, а его устаревший дизайн и технологии могут не заинтересовать покупателей, которые ищут современный автомобиль.

По словам Диллана, Frontier также использует устаревшие аккумуляторные технологии и имеет ограниченный запас хода по сравнению с более современными конкурентами. При этом в материале не уточняется, о какой именно версии силовой установки идет речь.

Ram 1500 2025 года

Стоимость — от 43 025 до 87 075 долларов (примерно 1,9–3,8 млн гривен)

Ram 1500 2025 года получил существенные обновления, в частности два рядных шестицилиндровых турбодвигателя вместо V8, модернизированные технологии и улучшенный интерьер. В то же время появление более новых моделей 2026 года может привести к снижению цены на предыдущую версию, но эксперты считают её не лучшей инвестицией из-за проблем с безопасностью.

Ram 1500 2025 года Фото: Stellantis

В частности, компания Stellantis, которой принадлежит бренд Ram, отозвала примерно 33 777 пикапов Ram 1500 в США из-за повреждения кольцевых энкодеров передних колесных подшипников. Этот дефект может нарушить работу электронной системы стабилизации и привести к её отключению.

Обслуживание и ремонт Ram 1500 в течение первых 10 лет эксплуатации могут обойтись примерно в $19 358 (примерно 850 тыс. грн), что на $9 670 (около 425 тыс. грн) больше среднего показателя по отрасли. Эксперты предупреждают, что покупка нового автомобиля также может обернуться значительными расходами из-за потенциальных проблем с безопасностью и необходимости ремонта.

Ранее Aston Martin представила новый кроссовер DBX GT, салон которого отличается необычным дизайном.

В то же время Mitsubishi работает над Outlander нового поколения, который будет отличаться обновленным дизайном и усовершенствованной гибридной силовой установкой.