Влетять в копійку у 2026 році: три пікапи, які можуть перетворити покупку на фінансовий кошмар

У 2026 році експерти радять уважно поставитися до вибору пікапа, оскільки деякі моделі можуть виявитися невигідними через витрати на пальне, ремонт і втрату вартості. До переліку авто, від купівлі яких застерігають фахівці, увійшли Honda Ridgeline, Nissan Frontier і Ram 1500.

Видання GOBankingRates проаналізувало особливості трьох пікапів, які можуть не виправдати очікувань покупців, попри свої переваги та оновлення.

Honda Ridgeline 2026 року

Вартість — від $42 090 до $49 645 (приблизно 1,8–2,2 млн грн)

Honda Ridgeline вирізняється плавністю ходу, комфортним салоном і простотою керування, завдяки чому більше нагадує позашляховик, ніж традиційний пікап. Однак модель поступається конкурентам за можливостями буксирування та їзди бездоріжжям, а витрата пального на рівні 21 милі на галон (приблизно 11,2 л/100 км) і ціна можуть зробити її не найкращим вибором.

Honda Ridgeline 2026 Фото: Honda

Автомобіль підійде тим, кому не потрібно перевозити важкі вантажі, проте експерти звертають увагу на можливе припинення його виробництва через падіння продажів, особливо на тлі посилення конкуренції з боку Ford Maverick.

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Автомобільний експерт і засновник EVhype Роб Діллан пояснив, що це може вплинути на доступність запчастин і вартість Ridgeline на вторинному ринку.

Nissan Frontier 2026 року

Вартість — від $33 845 до $44 065 (приблизно 1,5–1,9 млн грн)

Оновлений Nissan Frontier отримав додаткові системи допомоги водієві та комфортніші сидіння, однак технічних змін у силовій установці не передбачено. Це викликає занепокоєння, адже попередні версії моделі критикували за гучну роботу двигуна та високу витрату пального.

2026 Nissan Frontier Фото: Nissan

Попри зручні фізичні кнопки й перемикачі, пікап поступається конкурентам якістю оздоблення салону та можливостями буксирування, а його застарілий дизайн і технології можуть не зацікавити покупців, які шукають сучасне авто.

За словами Діллана, Frontier також використовує застарілі акумуляторні технології та має обмежений запас ходу порівняно з новішими конкурентами. Водночас у матеріалі не уточнюється, про яку саме версію силової установки йдеться.

Ram 1500 2025 року

Вартість — від $43 025 до $87 075 (приблизно 1,9–3,8 млн грн)

Ram 1500 2025 року отримав суттєві оновлення, зокрема два рядні шестициліндрові турбодвигуни замість V8, модернізовані технології та покращений інтер'єр. Водночас поява новіших моделей 2026 року може призвести до зниження ціни попередньої версії, але експерти вважають її не найкращою інвестицією через проблеми з безпекою.

Ram 1500 2025 Фото: Stellantis

Зокрема, компанія Stellantis, якій належить бренд Ram, відкликала приблизно 33 777 пікапів Ram 1500 у США через пошкодження кільцевих енкодерів передніх колісних підшипників. Цей дефект може порушити роботу електронної системи стабілізації та призвести до її відключення.

Обслуговування та ремонт Ram 1500 протягом перших 10 років експлуатації можуть коштувати близько $19 358 (приблизно 850 тис. грн), що на $9 670 (близько 425 тис. грн) більше за середній показник у галузі. Експерти попереджають, що придбання нового авто також може обернутися значними витратами через потенційні проблеми з безпекою та необхідність ремонту.

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