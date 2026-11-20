Британські інженери переобладнали переможця "Ле-Мана" 1993 року для їзди звичайними вулицями. Спорткар отримав номерні знаки, зберігши трекову підвіску та спартанський карбоновий салон.

Британські інженери видали номерні знаки чистому гоночному боліду. Переможець змагань "24 години Ле-Мана" 1993 року — трековий Jaguar XJ220C-LM із номером шасі 002 — пройшов процедуру технічної адаптації для легальної їзди міськими вулицями, повідомляє Motor1.

На початку дев’яностих базова версія XJ220 складала серйозну конкуренцію Bugatti EB110 та McLaren F1. Орієнтовна вартість саме цього переробленого екземпляра сягає 6 мільйонів доларів (близько 240 мільйонів гривень).

В Україні експлуатація такої техніки неможлива. Кліренс прототипу та жорстка трекова підвіска не витримають стану регіональних трас. Митне оформлення гоночного шасі без стандартних сертифікатів перетвориться на юридичний глухий кут. Подібні машини завжди опиняються в закритих опалюваних ангарах колекціонерів.

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Задньопривідний автомобіль важить усього 1125 кілограмів. Заводські алюмінієві панелі замінили на елементи з композитного карбону та кевлара. Стандартна дорожня версія XJ220 розвивала потужність 542 кінських сили. Трасовий варіант отримав доопрацьований 3,5-літровий бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом, потужність якого збільшили до 850 л.с. У салоні немає звичної шкіряної обробки — водія оточує структурний карбон гоночного кокпіта.

Сам болід має складну історію. У 1993 році екіпаж посів перше місце у своєму класі на марафоні в Ле-Мані. Пізніше організатори анулювали результати через скандал, пов'язаний з відсутністю каталітичних нейтралізаторів. Після короткого перебування в британському музеї машина поповнила особистий автопарк султана Брунею.

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