Honda разработала новую модульную платформу для гибридов, которая должна сократить затраты на их производство на 30 %. Первые модели на её основе появятся в 2027 году.

Японская компания Honda раскрыла подробности о новом поколении гибридных технологий, которые будут применяться в будущих автомобилях C- и D-сегментов. Производитель готовит новую силовую установку вместо нынешней e:HEV, модульную платформу для седанов и кроссоверов, а также электрическую систему полного привода без карданного вала. Об этом пишет издание Motor1.

Первым автомобилем нового поколения станет Honda Avancier, которую компания продемонстрировала в видеоролике. В конце ролика можно заметить ещё несколько автомобилей под чехлами. Honda не раскрыла их названия, однако намекнула на подготовку целой линейки гибридов, запуск которой начнётся в 2027 году.

Видео дня

По заявлениям производителя, новая технология должна обеспечить повышение топливной эффективности примерно на 10 % и снизить затраты на производство гибридных систем на 30 %. Важно, что эти показатели сравниваются с технологиями 2018 и 2023 годов соответственно, а не с нынешними моделями Honda.

Новый двигатель будет работать более эффективно

Основой силовой установки станет 2,0-литровый бензиновый двигатель, разработанный специально для работы в составе гибридной системы. Инженеры сосредоточились на том, чтобы он мог поддерживать оптимальное соотношение воздуха и топлива в цилиндрах даже при работе под высокой нагрузкой.

Для этого Honda изменила конструкцию впускных каналов и поршней, чтобы ускорить движение воздуха и улучшить сгорание топливной смеси. Систему охлаждения выпускных каналов также доработали, использовав водяную рубашку, состоящую из двух частей.

По данным компании, эти изменения позволили на 30 % повысить предельный крутящий момент двигателя при оптимальном соотношении воздуха и топлива. Расход топлива в режимах с высокой нагрузкой должен уменьшиться на 30%, а зона максимальной эффективности двигателя — увеличиться на столько же.

Переход исключительно на гибридный режим эксплуатации позволил отказаться от некоторых компромиссов, необходимых для установки двигателя в автомобиль с традиционной силовой установкой. Благодаря этому блок цилиндров стал легче примерно на 900 г, а новый коленчатый вал позволил сэкономить ещё 500 г.

Гибридная система получила обновленные электродвигатели

Два электродвигателя в новой силовой установке сохранят параллельное расположение, которое Honda использует в гибридах Accord и CR-V с 2023 года. Однако их конструкция была существенно переработана.

В частности, в тяговом электродвигателе стали использоваться магниты без тяжелых редкоземельных металлов и более тонкие листы электротехнической стали. Это должно снизить потери энергии. В обоих электродвигателях также изменили магнитные системы, сократив количество магнитов, что положительно повлияет на себестоимость производства и зависимость от поставок материалов.

Гибриды Honda Фото: Honda

Блок управления силовой установкой стал на 51 мм короче и на 3 % легче. Несмотря на уменьшение размеров, в нем теперь размещается инвертор для нового заднего электродвигателя.

Honda объединила две отдельные системы охлаждения в одну. Специальный клапан может временно прерывать теплообмен, чтобы быстрее прогревать силовую установку после запуска и снижать трение при работе на холодном двигателе.

Единая платформа для седанов и кроссоверов

Новая модульная платформа Honda рассчитана на автомобили C- и D-сегментов. Её конструкция состоит из пяти основных модулей, которые комбинируются с помощью трёх фиксированных размерных параметров. Это позволит создавать на одной архитектуре седаны и кроссоверы с разным дорожным просветом и посадкой водителя.

В моторном отсеке уровень унификации деталей увеличится примерно с 60 % до 90 %. Это поможет сократить массу конструкции примерно на 10 кг.

Изменения коснулись и аккумулятора гибридной системы. Теперь его будут устанавливать под задним сиденьем во всех моделях. Ранее в кроссоверах батарея располагалась в зоне запасного колеса. Honda объединила две конструкции аккумуляторных блоков в одну, благодаря чему количество деталей удалось сократить примерно на 50%.

Аккумулятор будет крепиться к направляющим заднего сиденья и выполнять дополнительную конструктивную функцию. Перемещение аккумулятора ближе к центру автомобиля также уменьшит момент инерции при поворотах на 2%. Освободившееся пространство под полом позволит разместить полноразмерное или компактное запасное колесо.

В кузове увеличится доля высокопрочной стали с пределом прочности 980 МПа — с 11,2 % до 37,2 %. Её конкретный тип будет зависеть от доступности материалов на различных региональных рынках.

Электрический полный привод вместо карданного вала

Одним из главных технических изменений станет система DualPower eAWD. Вместо механического соединения передней и задней осей с помощью карданного вала в ней будет использоваться отдельный электродвигатель на задней оси.

Передняя и задняя части силовой установки будут работать независимо друг от друга. Это позволит быстрее распределять тягу при разгоне, торможении и прохождении поворотов. Система рекуперации энергии также будет работать на задней оси.

Система контроля тяги будет иметь отдельные алгоритмы для передних и задних колес. Благодаря этому пробуксовка одной оси не должна приводить к ограничению мощности на другой, если она сохраняет сцепление с дорогой.

Honda изменила посадку водителя и настройки подвески

При разработке платформы инженеры уделили внимание не только эффективности, но и комфорту. Расстояние между подножкой для левой ноги и педалью акселератора составит 140 мм. Их расположение и углы наклона адаптированы к анатомическим особенностям человека. Для седанов и кроссоверов предусмотрены различные варианты подножки.

Руль установили на один градус вертикальнее, а диапазон его телескопической регулировки увеличили на 10 мм. Расстояние между педалями тормоза и акселератора уменьшили с 45 до 40 мм. Сами педали стали больше: длина педали тормоза увеличилась на 10 мм, а акселератора — на 13 мм.

Изменения коснулись и подвески. Honda стремится найти баланс между жесткостью кузова и способностью подвески удерживать колеса в контакте с дорогой при прохождении поворотов. Спереди использованы алюминиевые нижние рычаги и поворотные кулаки, а сзади изменена конструкция продольных рычагов. Тормозные суппорты задней оси переместили перед ней, чтобы уменьшить дорожный шум. В зависимости от рынка автомобили могут быть оснащены адаптивными амортизаторами.

Для снижения утомляемости во время длительных поездок Honda также пересмотрела настройки сидений и подвески. Система должна согласовывать крены кузова с движениями тела передних пассажиров. В сиденьях предусмотрена дополнительная поддержка в области лопаток — это продолжение концепции Body Stabilizing Seat, которую компания впервые представила в 2020 году на модели Fit.

В целом Honda планирует выпустить 15 гибридных моделей следующего поколения на мировом рынке до окончания финансового года 31 марта 2030 года.

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