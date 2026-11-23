Honda розробила нову модульну платформу для гібридів, яка має зменшити витрати на їх виробництво на 30%. Перші моделі на її основі з'являться у 2027 році.

Японська компанія Honda розкрила подробиці нового покоління гібридних технологій, які використовуватимуть у майбутніх автомобілях C- і D-сегментів. Виробник готує нову силову установку замість нинішньої e:HEV, модульну платформу для седанів і кросоверів, а також електричну систему повного приводу без карданного вала. Про це пише видання Motor1.

Першим автомобілем нового покоління стане Honda Avancier, який компанія показала у відеоролику. Наприкінці запису можна помітити ще кілька автомобілів під чохлами. Honda не розкрила їхніх назв, однак натякнула на підготовку цілої лінійки гібридів, запуск якої розпочнеться у 2027 році.

Відео дня

За заявами виробника, нова технологія має забезпечити приблизно на 10% кращу паливну ефективність і знизити витрати на виробництво гібридних систем на 30%. Важливо, що ці показники порівнюють із технологіями 2018 та 2023 років відповідно, а не з нинішніми моделями Honda.

Новий двигун працюватиме ефективніше

Основою силової установки стане 2,0-літровий бензиновий двигун, розроблений спеціально для роботи у складі гібридної системи. Інженери зосередилися на тому, щоб він міг підтримувати оптимальне співвідношення повітря та пального в циліндрах навіть під час роботи під високим навантаженням.

Для цього Honda змінила конструкцію впускних каналів і поршнів, щоб прискорити рух повітря та покращити згоряння паливної суміші. Систему охолодження випускних каналів також переробили, використавши водяну сорочку з двома частинами.

За даними компанії, такі зміни дали змогу на 30% підвищити граничний крутний момент двигуна за оптимального співвідношення повітря та пального. Витрата пального в режимах із високим навантаженням має зменшитися на 30%, а зона максимальної ефективності двигуна — збільшитися на стільки ж.

Перехід виключно на гібридне використання дозволив відмовитися від деяких компромісів, необхідних для встановлення двигуна в автомобілі з традиційною силовою установкою. Завдяки цьому блок циліндрів став легшим приблизно на 900 г, а новий колінчастий вал заощадив ще 500 г.

Гібридна система отримала оновлені електромотори

Два електромотори в новій силовій установці збережуть паралельне розташування, яке Honda використовує в гібридах Accord і CR-V з 2023 року. Проте їхню конструкцію суттєво переглянули.

Зокрема, тяговий електромотор отримав магніти без важких рідкісноземельних металів і тонші листи електротехнічної сталі. Це має зменшити втрати енергії. В обох електромоторах також змінили магнітні системи, скоротивши кількість магнітів, що позитивно вплине на собівартість виробництва та залежність від постачання матеріалів.

Гібриди Honda Фото: Honda

Блок керування силовою установкою став на 51 мм коротшим і на 3% легшим. Попри зменшення розмірів, у ньому тепер розміщується інвертор для нового заднього електромотора.

Honda об'єднала дві окремі системи охолодження в одну. Спеціальний клапан може тимчасово припиняти теплообмін, щоб швидше прогрівати силову установку після запуску та зменшувати тертя під час холодної роботи.

Одна платформа для седанів і кросоверів

Нова модульна платформа Honda розрахована на автомобілі C- і D-сегментів. Її конструкція складається з п'яти основних модулів, які поєднуються за допомогою трьох фіксованих розмірних параметрів. Це дозволить створювати на одній архітектурі седани та кросовери з різним дорожнім просвітом і посадкою водія.

У моторному відсіку рівень уніфікації деталей збільшиться приблизно з 60% до 90%. Це допоможе скоротити масу конструкції орієнтовно на 10 кг.

Зміни торкнулися й акумулятора гібридної системи. Тепер його встановлюватимуть під заднім сидінням у всіх моделях. Раніше в кросоверах батарея розташовувалася в зоні запасного колеса. Honda об'єднала дві конструкції акумуляторних блоків в одну, завдяки чому кількість деталей вдалося скоротити приблизно на 50%.

Акумулятор кріпитиметься до напрямних заднього сидіння та виконуватиме додаткову структурну функцію. Переміщення батареї ближче до центру автомобіля також зменшить момент інерції під час поворотів на 2%. Звільнене під підлогою місце дозволить передбачити повнорозмірне або компактне запасне колесо.

У кузові збільшиться частка високоміцної сталі з межею міцності 980 МПа — з 11,2% до 37,2%. Її конкретний тип залежатиме від доступності матеріалів на різних регіональних ринках.

Електричний повний привод замість карданного вала

Однією з головних технічних змін стане система DualPower eAWD. Замість механічного з'єднання передньої та задньої осей за допомогою карданного вала вона використовуватиме окремий електромотор на задній осі.

Передня та задня частини силової установки працюватимуть незалежно. Це дозволить швидше розподіляти тягу під час розгону, гальмування та проходження поворотів. Система рекуперації енергії також працюватиме на задній осі.

Контроль тяги матиме окремі алгоритми для передніх і задніх коліс. Завдяки цьому пробуксовування однієї осі не повинно призводити до обмеження потужності на іншій, якщо вона зберігає зчеплення з дорогою.

Honda змінила посадку водія та налаштування підвіски

Під час розробки платформи інженери приділили увагу не лише ефективності, а й комфорту. Відстань між майданчиком для лівої ноги та педаллю акселератора становитиме 140 мм. Їхнє розташування та кути нахилу адаптували до анатомічних особливостей людини. Для седанів і кросоверів передбачені різні варіанти майданчика для ноги.

Кермо встановили на один градус вертикальніше, а діапазон його телескопічного регулювання збільшили на 10 мм. Відстань між педалями гальма й акселератора зменшили з 45 до 40 мм. Самі педалі стали більшими: довжина педалі гальма збільшилася на 10 мм, а акселератора — на 13 мм.

Зміни торкнулися й підвіски. Honda прагне знайти баланс між жорсткістю кузова та здатністю підвіски утримувати колеса в контакті з дорогою під час проходження поворотів. Спереду використали алюмінієві нижні важелі та поворотні кулаки, а ззаду змінили конструкцію поздовжніх важелів. Гальмівні супорти задньої осі перемістили перед нею, щоб зменшити дорожній шум. Залежно від ринку автомобілі можуть отримати адаптивні амортизатори.

Для зниження втоми під час тривалих поїздок Honda також переглянула налаштування сидінь і підвіски. Система має узгоджувати крени кузова з рухами тіла передніх пасажирів. У сидіннях передбачили додаткову підтримку в зоні лопаток — це продовження концепції Body Stabilizing Seat, яку компанія вперше представила у 2020 році на моделі Fit.

Загалом Honda планує випустити 15 гібридних моделей наступного покоління на світовому ринку до завершення фінансового року 31 березня 2030 року.

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