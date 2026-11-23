Раритетный Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года, принадлежавший актёру Стиву Маккуину, нашёл нового владельца за $18,9 млн (примерно 849 млн грн). Это была первая продажа автомобиля на публичном аукционе.

Кабриолет Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года, принадлежавший голливудскому актёру Стиву Маккуину, был продан за 18 925 000 долларов на аукционе Gooding Christie's Retromobile New York. Автомобиль с заводским номером шасси 10453 впервые появился на публичном аукционе. Об этом пишет издание Motor1.

Торги за редкую Ferrari начались с 10 млн долларов. В итоге ставки выросли до 17,2 млн долларов без учета комиссии аукционного дома. После добавления сбора с покупателя итоговая стоимость автомобиля достигла почти 18,9 млн долларов.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года Фото: Gooding & Company

Эта модель представляет особую ценность для коллекционеров. Ferrari выпустила всего 10 экземпляров 275 GTB/4*S NART Spider, а проданный автомобиль стал шестым в этой небольшой серии. Название NART Spider является неофициальным и связано с командой North American Racing Team Луиджи Чинетти, которая заказала эти автомобили в кузовном ателье Scaglietti.

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Изначально экземпляр с номером шасси 10453 имел кузов цвета Blu Sera и чёрный кожаный салон Connolly. Только два автомобиля из всей серии получили такую заводскую расцветку. После приобретения Ferrari Стив Маккуин решил изменить её внешний вид — перекрасил кузов в более тёмный металлический синий цвет, перешил сиденья, снял бамперы и установил центральную консоль для радиоприёмника.

История автомобиля включает не только сведения о знаменитом владельце. Вскоре после приобретения Ferrari в 1967 году Маккуин попал на ней в аварию на Тихоокеанском прибрежном шоссе. Этот эпизод задокументирован и был указан в описании аукционного лота.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года Фото: Gooding & Company

Несмотря на аварию и внесенные изменения, автомобиль сохранил оригинальные двигатель и трансмиссию, соответствующие заводской комплектации. Оригинальный кузов Scaglietti также остался на месте. Именно поэтому специалисты считают этот экземпляр не прошедшим полную реставрацию.

Около 40 лет Ferrari находилась в коллекции одного известного американского ценителя автомобилей. Нынешний владелец приобрел её у дилера на Лонг-Айленде ещё в 1986 году и до последнего времени не выставлял на публичную продажу. Перед аукционом Gooding Christie's оценил автомобиль в $15–20 млн.

Впрочем, полученная сумма не стала рекордной для этой модели. В августе 2013 года другой Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider с номером шасси 10709 был продан на аукционе RM Sotheby's в Монтерее за $27,5 млн. Этот экземпляр имел одного владельца на протяжении всего срока эксплуатации и не попадал в аварии.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года Фото: Gooding & Company

Разница между двумя результатами составляет почти 8,6 млн долларов. Оба автомобиля являются подлинными NART Spider с оригинальными двигателями, однако их история существенно различается. Случай с Ferrari Маккуина демонстрирует, насколько сильно на аукционную стоимость редких автомобилей могут влиять не только известные владельцы, но и техническое состояние, а также прошлое конкретного экземпляра.

Продажа состоялась в рамках первого североамериканского мероприятия Retromobile New York в выставочном центре Javits Center. Среди других примечательных лотов была коллекция мотоциклов музыканта Билли Джоэла. Повторят ли организаторы этот формат в 2027 году, Gooding Christie's пока не сообщала.

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