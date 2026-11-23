Раритетний Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 року, який належав актору Стіву Макквіну, знайшов нового власника за $18,9 млн (приблизно 849 млн грн). Це був перший продаж автомобіля на публічному аукціоні.

Кабріолет Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 року, яким володів голлівудський актор Стів Макквін, продали за $18 925 000 на торгах Gooding Christie's Retromobile New York. Автомобіль із заводським номером шасі 10453 вперше з'явився на публічному аукціоні. Про це пише видання Motor1.

Торги за рідкісну Ferrari розпочалися з $10 млн. У результаті ставки піднялися до $17,2 млн без урахування комісії аукціонного дому. Після додавання збору покупця підсумкова вартість автомобіля досягла майже $18,9 млн.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 року Фото: Gooding & Company

Ця модель має особливу цінність для колекціонерів. Ferrari виготовила лише 10 екземплярів 275 GTB/4*S NART Spider, а проданий автомобіль став шостим у цій невеликій серії. Назва NART Spider є неофіційною та пов'язана з командою North American Racing Team Луїджі Чінетті, яка замовила ці автомобілі у кузовного ательє Scaglietti.

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Спочатку екземпляр із номером шасі 10453 мав кузов кольору Blu Sera та чорний шкіряний салон Connolly. Лише два автомобілі з усієї серії отримали таке заводське забарвлення. Після придбання Ferrari Стів Макквін вирішив змінити її зовнішність — перефарбував кузов у темніший металічний синій колір, перешив сидіння, зняв бампери та встановив центральну консоль для радіоприймача.

Історія автомобіля містить не лише відомості про знаменитого власника. Невдовзі після отримання Ferrari у 1967 році Макквін потрапив на ній в аварію на Тихоокеанському прибережному шосе. Цей епізод задокументований і був зазначений в описі аукціонного лота.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 року Фото: Gooding & Company

Попри аварію та внесені зміни, автомобіль зберіг оригінальні двигун і трансмісію, що відповідають заводській комплектації. Оригінальний кузов Scaglietti також залишився на місці. Саме тому фахівці розглядають цей екземпляр як такий, що не проходив повної реставрації.

Приблизно 40 років Ferrari перебувала в колекції одного відомого американського поціновувача автомобілів. Нинішній власник придбав її у дилера на Лонг-Айленді ще в 1986 році та до останнього часу не виставляв на публічний продаж. Перед торгами Gooding Christie's оцінив автомобіль у $15–20 млн.

Втім, отримана сума не стала рекордною для цієї моделі. У серпні 2013 року інший Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider із номером шасі 10709 продали на аукціоні RM Sotheby's у Монтереї за $27,5 млн. Цей екземпляр мав одного власника протягом усього часу експлуатації та не потрапляв в аварії.

Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 року Фото: Gooding & Company

Різниця між двома результатами становить майже $8,6 млн. Обидва автомобілі є справжніми NART Spider з оригінальними двигунами, однак їхня історія суттєво відрізняється. Випадок із Ferrari Макквіна демонструє, наскільки сильно на аукціонну вартість рідкісних авто можуть впливати не лише відомі власники, а й технічний стан та минуле конкретного екземпляра.

Продаж відбувся під час першого північноамериканського заходу Retromobile New York у виставковому центрі Javits Center. Серед інших помітних лотів була колекція мотоциклів музиканта Біллі Джоела. Чи повторять організатори цей формат у 2027 році, Gooding Christie's поки не повідомляла.

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