Самые мощные эксклюзивные внедорожники современности уже превысили отметку в 1100 к. с. Первые места в рейтинге заняли электрические модели Mercedes-AMG и Porsche, опередив бензиновые и гибридные внедорожники.

В список вошли модели Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Mercedes-AMG. Автомобили сравнили по максимальной мощности, обратив внимание на то, как электрификация меняет сегмент высокопроизводительных внедорожников. Об этом говорится в материале издания Jalopnik.

Бензиновые и гибридные внедорожники Ferrari, Aston Martin и Lamborghini

Пятое место заняла Ferrari Purosangue, которая стала наименее мощным участником рейтинга, но получила преимущество благодаря атмосферному двигателю V12. Её 6,5-литровый агрегат без турбонаддува и электрической поддержки развивает 715 к. с.

Ferrari Purosangue

Двигатель может развивать частоту вращения до 8250 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость превышает 310 км/ч. Особенностью модели являются задние двери, открывающиеся против направления движения. Стартовая цена Ferrari Purosangue составляет около $440 000 (примерно 18,5 млн грн).

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Четвертое место занял Aston Martin DBX S мощностью 717 к. с. Это самая мощная версия внедорожника бренда на момент публикации рейтинга. По сравнению с DBX707, развивающим 697 к. с., новинка получила дополнительные 20 к. с. и стала легче примерно на 47 кг. Одним из решений для снижения массы стала карбоновая крыша, которая также помогает снизить центр тяжести.

Aston Martin DBX S Фото: Aston Martin

Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG. При этом некоторые компоненты турбосистемы, в частности увеличенные колеса компрессоров, заимствованы у суперкара Aston Martin Valhalla.

Разгон до 100 км/ч занимает те же 3,3 секунды, что и у Ferrari Purosangue. Максимальная скорость составляет 310 км/ч. Стартовая цена Aston Martin DBX S на американском рынке — $274 500 (примерно 11,6 млн грн).

На третьем месте оказался Lamborghini Urus SE Performante с суммарной мощностью 801 к. с. Это подключаемая гибридная версия внедорожника, сочетающая в себе 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электродвигатель. Бензиновый двигатель разработан компанией Audi, материнской компанией Lamborghini.

Lamborghini Urus SE Performante Фото: Lamborghini

Несмотря на дополнительную электрическую мощность, по динамическим характеристикам модель не слишком опережает конкурентов. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 312 км/ч. Стоимость этой версии на момент публикации материала ещё не объявлена.

Электромобили Porsche и Mercedes-AMG возглавили рейтинг мощности

Второе место занял электромобиль Porsche Cayenne Turbo Electric, силовая установка которого развивает 1139 к. с. Мощность обеспечивают два электродвигателя. Благодаря им внедорожник разгоняется до 97 км/ч за 2,4 секунды.

Максимальная скорость составляет 261 км/ч, то есть она заметно ниже, чем у бензиновых участников рейтинга. Среди особенностей электрического Cayenne — подвижные аэродинамические элементы по бокам кузова, которые выдвигаются наружу и помогают снизить сопротивление воздуха.

Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

В кузове Coupe стартовая цена модели составляет $170 350 (примерно 7,2 млн грн). Это самый доступный автомобиль среди пяти участников рейтинга.

Первое место занял Mercedes-AMG GT 63 SUV, мощность которого составляет 1153 к. с. Его силовая установка состоит из трёх электродвигателей с радиально-осевым магнитным потоком, которые получают энергию от аккумулятора на 800 В. При разработке батареи были использованы технологии, связанные с "Формулой-1".

Разгон до 97 км/ч занимает 2,4 секунды с учётом начального движения на один фут (около 30 см) и 2,6 секунды без него. Максимальная скорость электрического SUV ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

Mercedes-AMG GT 63 SUV Фото: Mercedes-AMG

Особое внимание привлекает имитация работы бензинового двигателя V8. Автомобиль воспроизводит соответствующий звук, имитирует переключение передач и даже передает вибрации через сиденья.

На момент подготовки рейтинга Mercedes-AMG GT 63 SUV ещё не прошел полноценный тест-драйв, организованный авторами издания. В то же время они уже опробовали одноимённый седан и положительно оценили его динамические характеристики. Цена на этот электро-внедорожник для американского рынка пока не объявлена.

Рейтинг демонстрирует заметную тенденцию в сегменте эксклюзивных внедорожников — электрифицированные модели постепенно опережают традиционные автомобили с большими двигателями по показателям мощности и разгона. В то же время бензиновые Ferrari и Aston Martin по-прежнему могут похвастаться более высокой максимальной скоростью.

Недавно Фокус также рассказывал о возрождении спортивного кроссовера Volkswagen T-Roc R. Компактная модель получила гибридную силовую установку мощностью 329 сил, превратившись в мощную спортивную версию.

Кроме того, внимание привлекла новая разработка Lamborghini — суперкар Temerario Spyder мощностью 907 к. с. Вместо атмосферного двигателя новинка получила V8 с двойным турбонаддувом, а также складную жесткую крышу.