Найпотужніші ексклюзивні SUV сучасності вже перевищили позначку в 1100 к. с. Перші місця рейтингу посіли електричні моделі Mercedes-AMG і Porsche, випередивши бензинові та гібридні позашляховики.

До списку увійшли моделі Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche та Mercedes-AMG. Автомобілі порівняли за максимальною потужністю, звернувши увагу на те, як електрифікація змінює сегмент високопродуктивних SUV. Про це йдеться в матеріалі видання Jalopnik.

Бензинові та гібридні SUV Ferrari, Aston Martin і Lamborghini

П’яте місце посів Ferrari Purosangue, який став найменш потужним учасником рейтингу, але отримав перевагу завдяки атмосферному двигуну V12. Його 6,5-літровий агрегат без турбонаддуву та електричної допомоги розвиває 715 к. с.

Ferrari Purosangue

Двигун може обертатися до 8250 об/хв. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 310 км/год. Особливістю моделі є задні двері, які відчиняються проти напрямку руху. Стартова ціна Ferrari Purosangue становить близько $440 000 (приблизно 18,5 млн грн).

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Четверту сходинку зайняв Aston Martin DBX S із потужністю 717 к. с. Це найпотужніша версія позашляховика бренду на момент публікації рейтингу. Порівняно з DBX707, який розвиває 697 к. с., новинка отримала додаткові 20 к. с. і стала легшою приблизно на 47 кг. Одним із рішень для зменшення маси став карбоновий дах, який також допомагає знизити центр ваги.

Aston Martin DBX S Фото: Aston Martin

Під капотом встановлений 4,0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом від Mercedes-AMG. Водночас деякі компоненти турбосистеми, зокрема збільшені колеса компресорів, запозичені у суперкара Aston Martin Valhalla.

Розгін до 100 км/год займає ті самі 3,3 секунди, що й у Ferrari Purosangue. Максимальна швидкість становить 310 км/год. Стартова ціна Aston Martin DBX S на американському ринку — $274 500 (приблизно 11,6 млн грн).

На третьому місці опинився Lamborghini Urus SE Performante із сумарною потужністю 801 к. с. Це плагін-гібридна версія позашляховика, яка поєднує 4,0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом та електромотор. Бензиновий двигун походить від Audi, материнської компанії Lamborghini.

Lamborghini Urus SE Performante Фото: Lamborghini

Попри додаткову електричну потужність, за динамікою модель не надто випереджає конкурентів. Розгін до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість сягає 312 км/год. Вартість цієї версії на момент публікації матеріалу ще не оголосили.

Електричні Porsche та Mercedes-AMG очолили рейтинг потужності

Друге місце посів електричний Porsche Cayenne Turbo Electric, силова установка якого видає 1139 к. с. Потужність забезпечують два електромотори. Завдяки їм позашляховик розганяється до 97 км/год за 2,4 секунди.

Максимальна швидкість становить 261 км/год, тобто вона помітно нижча, ніж у бензинових учасників рейтингу. Серед особливостей електричного Cayenne — рухомі аеродинамічні елементи з боків кузова, які висуваються назовні та допомагають зменшити опір повітря.

Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

У кузові Coupe стартова ціна моделі становить $170 350 (приблизно 7,2 млн грн). Це найдоступніший автомобіль серед п’яти учасників рейтингу.

Перше місце дісталося Mercedes-AMG GT 63 SUV, який розвиває 1153 к. с. Його силова установка складається з трьох електромоторів із радіально-осьовим магнітним потоком, які отримують енергію від акумулятора на 800 В. У розробці батареї використали технології, пов'язані з Формулою-1.

Розгін до 97 км/год займає 2,4 секунди з урахуванням початкового руху на один фут (близько 30 см) і 2,6 секунди без нього. Максимальна швидкість електричного SUV обмежена електронікою на позначці 270 км/год.

Mercedes-AMG GT 63 SUV Фото: Mercedes-AMG

Окрему увагу привертає імітація роботи бензинового двигуна V8. Автомобіль відтворює відповідний звук, імітує перемикання передач і навіть передає вібрації через сидіння.

На момент підготовки рейтингу Mercedes-AMG GT 63 SUV ще не пройшов повноцінного тест-драйву авторів видання. Водночас вони вже випробували однойменний седан і позитивно оцінили його динамічні характеристики. Ціну електричного позашляховика для американського ринку поки не оголосили.

Рейтинг демонструє помітну тенденцію в сегменті ексклюзивних SUV — електрифіковані моделі поступово випереджають традиційні автомобілі з великими двигунами за показниками потужності та розгону. Водночас бензинові Ferrari та Aston Martin досі можуть похвалитися вищою максимальною швидкістю.

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