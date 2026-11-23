Некоторые бюджетные зимние шины продемонстрировали серьезные недостатки на снегу и мокрой дороге. Лучшей моделью теста стала Pirelli, а за соотношение цены и качества отметили Linglong.

Немецкий автомобильный клуб AvD совместно с испытательным агентством TEMPOTIRE проверил 15 моделей зимних шин, представленных на рынке. Испытания проводились на автомобиле Audi A3 с шинами размером 225/45 R17, при этом оценивались их поведение на снегу, мокром и сухом асфальте, а также экономичность и воздействие на окружающую среду. О результатах сообщается на официальном сайте AvD.

Какие зимние шины оказались лучшими в тесте AvD

Первое место заняла шина Pirelli Cinturato Winter 3 с итоговой оценкой 4,51 балла из 5 возможных. Модель продемонстрировала сбалансированные результаты в различных условиях, в частности, получила преимущество благодаря лучшей устойчивости к аквапланированию при прохождении поворотов и управляемости на мокрой дороге.

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Почти такой же результат показала шина Michelin Alpin 7, которая также набрала 4,51 балла. Разница между двумя лидерами была минимальной.

В пятерку лучших вошли ещё три модели, получившие оценку "очень хорошо":

Goodyear UltraGrip Performance 3 — 4,49 балла;

Continental WinterContact TS870;

Bridgestone Blizzak 6.

Таким образом, производители автомобилей премиум-класса продемонстрировали высокий уровень характеристик, а различия между лучшими моделями оказались незначительными.

Какие зимние шины получили самые низкие оценки

На противоположном конце рейтинга оказались три бюджетные модели — Triangle WinterX TW401, Double Coin DW-300 и Rockblade Icecruiser 1. Они показали слабые результаты сразу в нескольких дисциплинах, связанных с безопасностью движения.

AvD признал эти шины нерекомендуемыми к использованию. Наибольшую озабоченность вызвали их характеристики в сложных зимних условиях, в частности на снегу и мокрой дорожной поверхности.

В то же время результаты испытаний показали, что не все доступные по цене шины уступают более дорогим конкурентам.

Какие зимние шины отличаются наилучшим соотношением цены и качества

Отдельное признание за соотношение цены и характеристик получила Linglong Sport Master Winter. Эта модель продемонстрировала преимущественно хорошие и очень хорошие результаты, но стоит дешевле, чем многие премиальные конкуренты.

Среди её недостатков эксперты отметили комфорт при движении и сопротивление качению. Несмотря на это, общих характеристик оказалось достаточно, чтобы Linglong стала лучшей в категории "цена-качество".

В ходе испытаний AvD учитывал не только поведение шин на различных типах покрытия, но и экономичность, а также экологические показатели. На оценку влияли четыре основные категории: снег и мокрая дорога имели по 30% веса, а сухое покрытие и экономичность с учетом воздействия на окружающую среду — по 20%.

Для обеспечения объективности результатов все шины были приобретены в обычных магазинах непосредственно перед тестированием, без указания их назначения.

В AvD отмечают, что при выборе зимних шин важно учитывать условия эксплуатации автомобиля. Для водителей, которые часто ездят по заснеженным дорогам или отправляются в горы, особое значение имеют характеристики на снегу. Тем, кто в основном передвигается по городу, стоит обращать внимание также на поведение шин на мокром асфальте.

Результаты теста подтверждают, что высокая цена не всегда является обязательным условием хорошего качества, однако чрезмерная экономия на зимних шинах может негативно сказаться на безопасности.

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