Деякі бюджетні зимові шини продемонстрували серйозні недоліки на снігу та мокрій дорозі. Найкращою моделлю тесту стала Pirelli, а за співвідношенням ціни та якості відзначили Linglong.

Німецький автомобільний клуб AvD спільно з випробувальним агентством TEMPOTIRE перевірив 15 моделей зимових шин, представлених на ринку. Випробування проводили на автомобілі Audi A3 із покришками розмірності 225/45 R17, оцінюючи їхню поведінку на снігу, мокрому та сухому асфальті, а також економічність і вплив на довкілля. Про результати повідомляється на офіційному сайті AvD.

Які зимові шини стали найкращими у тесті AvD

Перше місце посіла Pirelli Cinturato Winter 3 із підсумковою оцінкою 4,51 бала з 5 можливих. Модель продемонструвала збалансовані результати в різних умовах, зокрема отримала перевагу завдяки кращій стійкості до аквапланування під час проходження поворотів і керованості на мокрій дорозі.

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Майже такий самий результат показала Michelin Alpin 7, яка також набрала 4,51 бала. Різниця між двома лідерами була мінімальною.

До п'ятірки найкращих увійшли ще три моделі, які отримали оцінку "дуже добре":

Goodyear UltraGrip Performance 3 — 4,49 бала;

Continental WinterContact TS870;

Bridgestone Blizzak 6.

Таким чином, преміальні виробники продемонстрували високий рівень характеристик, а відмінності між найкращими моделями виявилися незначними.

Які зимові шини отримали найгірші оцінки

На протилежному кінці рейтингу опинилися три бюджетні моделі — Triangle WinterX TW401, Double Coin DW-300 та Rockblade Icecruiser 1. Вони показали слабкі результати одразу в кількох дисциплінах, пов'язаних із безпекою руху.

AvD визнав ці покришки такими, що не рекомендовані до використання. Найбільше занепокоєння викликали їхні характеристики в складних зимових умовах, зокрема на снігу та мокрому покритті.

Водночас результати випробувань показали, що не всі доступні за ціною шини поступаються дорожчим конкурентам.

Які зимові шини мають найкраще співвідношення ціни та якості

Окрему відзнаку за співвідношенням вартості та характеристик отримала Linglong Sport Master Winter. Ця модель показала переважно хороші та дуже хороші результати, але коштує дешевше за багато преміальних конкурентів.

Серед її недоліків експерти відзначили комфорт під час руху та опір коченню. Попри це, загальних характеристик виявилося достатньо, щоб Linglong стала найкращою в категорії ціна-якість.

Під час випробувань AvD враховував не лише поведінку шин на різних типах покриття, а й економічність та екологічні показники. На оцінку впливали чотири основні категорії: сніг і мокра дорога мали по 30% ваги, а сухе покриття та економічність із впливом на довкілля — по 20%.

Для забезпечення незалежності результатів усі шини придбали у звичайних магазинах безпосередньо перед тестуванням, не розкриваючи їхнього призначення.

В AvD наголошують, що під час вибору зимових шин важливо враховувати умови експлуатації автомобіля. Для водіїв, які часто їздять засніженими дорогами або подорожують у гори, особливе значення мають характеристики на снігу. Тим, хто переважно пересувається містом, варто звертати увагу також на поведінку гуми на мокрому асфальті.

Результати тесту підтверджують, що висока ціна не завжди є обов'язковою умовою хорошої якості, проте надмірна економія на зимових шинах може негативно позначитися на безпеці.

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