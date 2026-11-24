Некоторые автомобили премиум-класса могут обходиться владельцам дешевле, чем принято считать. В частности, у Lexus ES350, BMW 3 Series и Mercedes-Benz E350 относительно умеренные расходы на ежегодное техническое обслуживание.

Эти три автомобиля класса люкс могут оказаться более доступными в содержании, чем ожидают покупатели. В рейтинг вошли модели Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Эксперты учли расходы на техническое обслуживание, надежность конструкции и особенности эксплуатации, говорится в материале издания GoBankingRates.

По словам автомобильного эксперта и основателя EVhype Роба Диллана, средние расходы на содержание автомобиля превышают 11 500 долларов в год. В эту сумму входят топливо, техническое обслуживание, страхование и амортизация автомобиля. Однако надёжность конкретной модели может существенно снизить общие расходы.

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Lexus ES350

Первым в списке оказался Lexus ES350 со стартовой ценой $43 435 (примерно 1,8 млн грн). Несмотря на статус премиального седана, эта модель считается относительно недорогой в долгосрочной эксплуатации.

Lexus ES350 Фото: Lexus

По словам Алана Гелфанда, владельца сервисного центра German Car Depot во Флориде, автомобиль на протяжении всего срока службы требует преимущественно стандартного технического обслуживания. По данным RepairPal, средние ежегодные расходы на него составляют около $468 (примерно 19 700 грн), что является невысоким показателем для автомобиля премиум-класса.

BMW 3-й серии

Второе место заняла BMW 3 Series, стартовая цена которой составляет $44 500 (примерно 1,87 млн грн). Этот седан сочетает премиальный уровень комфорта с практичностью, а его начальная стоимость остается ниже средней цены нового автомобиля в США.

Алан Гельфанд отмечает, что расходы на содержание BMW 3 Series в значительной степени зависят от истории обслуживания. Запущенный автомобиль может потребовать дорогостоящего ремонта, тогда как экземпляр с регулярным техническим обслуживанием и подтвержденной сервисной историей может оказаться значительно более доступным в эксплуатации.

BMW 3-й серии Фото: BMW

По данным RepairPal, средние годовые расходы на обслуживание этой модели составляют примерно 748 долларов (около 31 500 грн). Для немецкого автомобиля премиум-класса это меньше, чем могут ожидать потенциальные владельцы.

Mercedes-Benz E350

Третьим автомобилем стал Mercedes-Benz E350 со стартовой ценой $63 900 (примерно 2,69 млн грн). Он подойдет покупателям, которые ищут седан высшего класса, но при этом хотят контролировать расходы на его содержание.

По словам Гельфанда, E-Class оснащается проверенными силовыми агрегатами, надежность которых может оказаться выше, чем принято считать. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, владельцам важно соблюдать график технического обслуживания и своевременно устранять неисправности, не дожидаясь их усугубления.

Mercedes-Benz E350 Фото: Mercedes-Benz

Средние ежегодные расходы на обслуживание Mercedes-Benz E350, по данным RepairPal, составляют около 788 долларов (примерно 33 200 грн).

Эксперты отмечают, что сама по себе принадлежность автомобиля к премиальному бренду не обязательно означает высокие расходы на его содержание. Важную роль играют надежность конкретной модели, состояние автомобиля и регулярность технического обслуживания.

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