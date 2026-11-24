Деякі преміальні автомобілі можуть обходитися власникам дешевше, ніж прийнято вважати. Зокрема, Lexus ES350, BMW 3 Series та Mercedes-Benz E350 мають відносно помірні витрати на щорічне обслуговування.

Ці три люксових авто можуть бути доступніші в утриманні, ніж очікують покупці. До рейтингу увійшли моделі Lexus, BMW та Mercedes-Benz. Експерти врахували витрати на технічне обслуговування, надійність конструкції та особливості експлуатації, йдеться у матеріалі видання GoBankingRates.

За словами автомобільного експерта та засновника EVhype Роба Діллана, середні витрати на володіння автомобілем перевищують $11 500 на рік. У цю суму входять пальне, технічне обслуговування, страхування та знецінення авто. Однак надійність конкретної моделі може суттєво зменшити загальні витрати.

Lexus ES350

Першим у списку опинився Lexus ES350 зі стартовою ціною $43 435 (приблизно 1,8 млн грн). Попри статус преміального седана, ця модель вважається відносно недорогою в довгостроковій експлуатації.

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Lexus ES350 Фото: Lexus

За словами Алана Гелфанда, власника сервісного центру German Car Depot у Флориді, автомобіль протягом усього терміну служби потребує переважно стандартного технічного обслуговування. За даними RepairPal, середні щорічні витрати на нього становлять близько $468 (приблизно 19 700 грн), що є невисоким показником для автомобіля преміального класу.

BMW 3 Series

Другу позицію посіла BMW 3 Series, стартова ціна якої становить $44 500 (приблизно 1,87 млн грн). Цей седан поєднує преміальний рівень комфорту з практичністю, а його початкова вартість залишається нижчою за середню ціну нового автомобіля у США.

Алан Гелфанд наголошує, що витрати на утримання BMW 3 Series значною мірою залежать від історії обслуговування. Занедбаний автомобіль може потребувати дорогого ремонту, тоді як екземпляр із регулярним технічним обслуговуванням і підтвердженою сервісною історією здатен виявитися значно доступнішим в експлуатації.

BMW 3 Series Фото: BMW

За даними RepairPal, середні щорічні витрати на обслуговування цієї моделі становлять приблизно $748 (близько 31 500 грн). Для німецького преміального автомобіля це менше, ніж можуть очікувати потенційні власники.

Mercedes-Benz E350

Третім автомобілем став Mercedes-Benz E350 зі стартовою ціною $63 900 (приблизно 2,69 млн грн). Він підійде покупцям, які шукають седан вищого класу, але водночас хочуть контролювати витрати на його утримання.

За словами Гелфанда, E-Class оснащується перевіреними силовими агрегатами, надійність яких може бути вищою, ніж прийнято вважати. Щоб уникнути дорогого ремонту, власникам важливо дотримуватися графіка технічного обслуговування та вчасно усувати несправності, не чекаючи їхнього ускладнення.

Mercedes-Benz E350 Фото: Mercedes-Benz

Середні щорічні витрати на обслуговування Mercedes-Benz E350, за даними RepairPal, становлять близько $788 (приблизно 33 200 грн).

Експерти наголошують, що сама по собі належність автомобіля до преміального бренду не означає обов'язково високих витрат на його утримання. Важливу роль відіграють надійність конкретної моделі, стан автомобіля та регулярність технічного обслуговування.

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